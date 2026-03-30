Дівчинка випала з вікна гуртожитку

У понеділок, 30 березня, у Тернополі з вікна другого поверху гуртожитку випала півторарічна дитина. Дівчинку госпіталізували. Поліцейські з’ясовують обставини інциденту.

За даними поліції Тернопільщини, близько 9:00 дитина випала з вікна гуртожитку на вул. Злуки. Півторарічну дівчинку доставили до обласної клінічної дитячої лікарні з травмою руки. Наразі дівчинка перебуває у лікарні під наглядом медиків. Її стан оцінюють як задовільний.

«За попередньою інформацією, дитина перебувала разом із мамою. Поки жінка зачиняла вхідні двері свого помешкання, дівчинка побігла на кухню загального користування, де було відкрите вікно, залізла на підвіконня і випала», – розповіли в поліції.



Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.