У Новояворівську жінка відкрила двері свого дому для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і вже понад три роки допомагає їм пережити найважчі періоди. Патронатна вихователька Алла Стричак разом із родиною не лише дає дітям тимчасовий прихисток, а й можливість повернутися до рідних або потрапити у нову турботливу сім’ю – без інтернату і з відчуттям дому. У статті ZAXID.NET читайте не лише про особистий досвід, а й розповідь, як працює патронат і як можна почати працювати патронатним вихователем або вихователькою.

У Новояворівську вже понад три роки працює патронатна вихователька Алла Стричак – жінка, яка разом із власною сім’єю відкрила двері дому для дітей із непростими історіями. За цей час через її родину пройшло семеро дітей, кожен із яких залишив по собі слід і водночас отримав можливість на краще життя.

Перший досвід

Свою історію Алла розпочала на початку 2023 року – тоді в її сім’ю вперше потрапила п’ятирічна дівчинка, про яку не могла піклуватись її мама.

«Це було нове для мене. Дівчинці було п’ять років. Її мама опинилися у складних життєвих обставинах», – пригадує вихователька.

Перші кроки були непростими. Алла пригадує, що прийняття в сім’ю першої дитини супроводжувалося відчуттям великої відповідальності. Попри це, контакт встановився швидко. І навіть перша розмова стала для жінки знаковою: «Я її спитала, чи вона не боїться зі мною йти, а вона відповіла: “не боюся”. Попри таку відповідь я розуміла, що насправді дитина потребує надійного дорослого, потребує сім’ї – тепла, підтримки і стабільності. Це допоможе їй відчувати себе в безпеці та розвиватися повноцінно».

Алла Стричак стала патронатною вихователькою у 2023 році (фото БФ «Рідні»)

Дівчинка пробула в родині Стричак п’ять місяців. За цей час соціальні служби допомогли біологічній мамі налагодити життя і відновити можливість піклуватися про доньку.

«Вона старалася, бо хотіла повернути дитину. І дитина повернулася до мами, до школи вона вже пішла від мами», – розповідає Алла.

Зв’язок із дитиною не обірвався й після повернення.

«Ми й досі спілкуємося. Вони надсилають фото, відео, інколи зустрічаємося», – каже патронатна вихователька.

Сім дітей і нові виклики

Сьогодні патронатна вихователька має значно більший досвід: через її родину пройшло вже семеро дітей. Зараз у сім’ї одночасно перебувають двоє – зовсім маленька дівчинка та 10-річна школярка.

У Алли четверо власних дітей – двох дорослих синів (22 і 20 років) та двох доньок-підлітків (13 і 14 років). Саме сім’я стала головною підтримкою у рішенні стати патронатною вихователькою.

«Я прийшла додому, поговорила з чоловіком, дітьми, мамою – ми всі разом живемо. Вони мене підтримали», – розповідає вона.

Це рішення визрівало не одразу. Спершу жінка вагалася, адже її доньки були ще маленькими і потребували мами поруч.

«Вони казали: “Мамо, ти ходиш на роботу, ми тебе не бачимо”. Потім я зрозуміла, що бути патронатною вихователькою – це можливість бути вдома зі своїми дітьми і водночас допомагати іншим дітям», – зазначає Алла.

Навчання і межі

Перед початком роботи Алла пройшла спеціальне навчання, яке, за її словами, стало критично важливим.

«Навчання було потрібне. Там пояснювали, як поводитися з дитиною, яка тільки приходить, як не давати одразу гіперопіку, як встановлювати межі, щоб не прив’язатися», – каже вона.

Втім, зізнається: повністю уникнути прив’язаності неможливо.

«До маленьких дітей усе одно прикипаю. Вони потребують більше твоєї уваги, більше обіймів. Зі старшими дітьми легше, бо вони ходять до школи, на гуртки – там і більше часу проводять», – зазначає патронатна вихователька.

Окремо вчили і взаємодії з біологічними батьками.

«Ми ніколи не говоримо нічого поганого про біологічних батьків. Є правила, де можна зустрічатися, як це має відбуватися. Це все на нейтральній території», – каже Алла.

Труднощі: здоров’я, розвиток і довіра

Найбільші виклики – це стан здоров’я дітей та їхній розвиток.

«Були випадки, що дитина не могла стояти, хоча вже мала б ходити. Тоді починається інтенсивна робота – лікарі, реабілітація», – розповідає Алла.

Інша проблема – харчування.

«Треба час, щоб змінити харчові звички дітей, показати їм правильний приклад», – зазначає патронатна вихователька.

Старші діти мають інші труднощі – навчання, поведінка, довіра.

«10-річна дівчинка, яка зараз у нас перебуває, має проблеми з навчанням, були випадки булінгу з боку інших дітей. Я пояснюю їй, чому навчання для неї важливе, сідаю з нею, працюю, кажу дитині, що захищу її, ходила до школи, розмовляла, щоб її не ображали», – каже жінка.

Адаптація

Найважчими є перші дні після того, як дитина приходить у сім’ю.

«Перші ночі неспокійні. Дитина перелаштовується. Але потім входить у режим – стає комфортно і їй, і нам», – каже жінка.

«Маленькі легше адаптуються. А старші мають свій характер, свій досвід. Їм не менше, ніж малюкам, потрібен надійний дорослий. Важливо вчасно витягнути дитину зі складних життєвих обставин, показати їй інші життєві сценарії. Для підлітків це дуже важливо», – наголошує патронатна вихователька.

Що дати тій чи іншій дитині, Алла вирішує залежно від потреб: про когось потрібно просто піклуватись, когось навчити доглядати за собою, когось навчити говорити, а когось – нагодувати та подбати про здоров’я.

Що дати тій чи іншій дитині, Алла вирішує залежно від потреб

Алла каже: глобально її життя не змінилося, але внутрішньо вона стала іншою.

«Я стала твердішою. Раніше була дуже м’яка. Тепер розумію, що інколи треба бути непохитною», – говорить жінка.

Підтримкою є чоловік, який водночас є і помічником Алли. А її маму діти обожнюють, бо частує їх оладками. Є підтримка і розуміння від власних дітей. Із появою у сім’ї дітей зі складними життєвими обставинами вони змінилися.

«Вони стали добрішими, більш організованими. Побачили, що є діти, яким потрібна допомога», – зазначає патронатна вихователька.

Дуже важливі і групи підтримки, адже вони допомагають патронатним вихователям обмінюватися досвідом, виговорювати свої переживання та зміцнювати психологічний стан. Благодійний фонд «Рідні» організовує такі зустрічі для патронатних вихователів, а також консультації із психологом, щоб кожен міг отримати необхідну емоційну підтримку та відчувати себе не самотнім.

Офіційна соціальна послуга

Патронат над дитиною – це можливість дати дитині безпечне середовище, поки її рідна сім’я долає складні життєві обставини.

«Патронат – це соціальна послуга, коли дитина тимчасово перебуває у патронатній родині, щоб допомогти її батькам впоратися зі складними життєвими обставинами», – пояснює юрист благодійного фонду «Рідні» Алім Умероджа.

Йдеться насамперед про дітей, чиї батьки опинилися у складних життєвих обставинах або вони не можуть виконувати свої обов’язки з інших причин. Це діти, які не мають офіційного статусу дитини-сироти чи позбавленої батьківського піклування.

Патронат не є постійною формою влаштування дитини. Зазвичай він триває до трьох місяців, але може бути продовжений ще на три. Продовження залежить від того, чи змінюється ситуація в біологічній родині.

«Служба у справах дітей оцінює, чи усунені причини, через які дитину вилучили. Якщо є прогрес, але недостатній, – дають додатковий час. Якщо ні – ухвалюють інше рішення щодо подальшого влаштування дитини», – каже юрист.

Водночас у період воєнного стану можливі індивідуальні винятки і довший термін перебування.

Головна відмінність патронату від усиновлення, прийомної сімʼї та опіки у тривалості та меті.

«Патронат – це тимчасова форма. Це допомога дитині і службі, щоб вирішити проблему і, за можливості, повернути дитину в сім’ю, якщо це безпечно для дитини», – каже юрист БФ «Рідні».

Натомість усиновлення передбачає постійне проживання дитини в родині. Те саме стосується і прийомної сімʼї чи опіки — там дитина може бути до повноліття.

«Без послуги патронату в громаді дитина часто одразу потрапляє в інтернат. А так вона має можливість жити в сім’ї навіть у складний період», – додає він.

Обов’язки патронатного вихователя

Патронатні вихователі фактично беруть на себе щоденний догляд за дитиною та забезпечують сімейні умови для проживання.

«Його чи її обов’язок – доглядати за дитиною, виховувати її, забезпечити всі необхідні умови, щоб вона відчувала, що живе в сім’ї», – каже експерт.

Окрім цього, вихователь/ка співпрацює зі службами та спеціалістами, які працюють над тим, щоб усунути причини вилучення дитини з родини.

Патронат – це також оплачувана робота. Держава передбачає як виплати на дитину, так і оплату роботи вихователя.

«На дитину виплачується допомога – два з половиною прожиткових мінімуми, а для дітей з інвалідністю – три з половиною. Окремо патронатний/а вихователь/ка отримує винагороду. Це три мінімальні зарплати “чистими”. Вихователь/ка також може працювати як ФОП», – пояснює Алім Умероджа.

Також передбачена оплачувана відпустка – сім днів за кожні три місяці роботи, а ще – навчання, супервізія та постійна підтримка.

Щоб створити патронатну сім’ю, потрібно пройти кілька етапів: подати заяву у службу у справах дітей за місцем проживання та пройти навчання.

«Після цього служба у справах дітей готує документи, а рішення про створення патронатної сім’ї ухвалює місцева влада», – пояснює фахівець.

Влаштування дітей у таку сім’ю вже координує сама служба у справах дітей.

Чому дитині важливо бути в сім’ї

Патронатна вихователька Алла Стричак переконана: жоден інтернат не замінить дитині сім’ю.

«Там немає любові, уваги, ласки. Дитина має відчувати, що її зустрінуть, нагодують, полікують», – зазначає патронатна вихователька.

Її досвід підтверджують і фахівці, і численні міжнародні дослідження: зростання в сім’ї має критичне значення для розвитку дитини.

«Сім’я – це природне середовище дитини, де вона отримує емоційний розвиток, дорослішає, формується як особистість. Перебування поза сім’єю негативно впливає на її майбутнє», – пояснює юрист благодійного фонду «Рідні» Алім Умероджа.

Патронат в Україні запровадили як альтернативу інтернатам

Саме тому патронат в Україні запровадили як альтернативу інтернатам – як можливість дати дитині не просто дах над головою, а відчуття дому.

Водночас Алла Стричак наголошує: головне завдання патронату – не лише допомогти дитині, а й дати шанс біологічній сім’ї.

«Якщо мама хоче змінитися – треба дати шанс. Але якщо ні – для дитини мають знайти нову турботливу сім’ю, а не в інтернат», – каже жінка.

Вона також підкреслює: складні обставини, в яких опинилася дитина, не визначають її майбутнього.

«Діти хочуть про це забути – я це бачу по тих, хто до мене приходить. Вони прагнуть вибратися з того становища, швидко звикають до кращого. І можуть далеко піти, якщо потрапляють у хорошу сім’ю», – зазначає Алла.

Фахівці додають: забезпечити для дитини сімейне середовище – це відповідальність усього суспільства.

«Наш обов’язок – зробити так, щоб кожна дитина зростала в сім’ї. Неважливо – у біологічній чи в тій, яка прийняла її в серце», – наголошує юрист.

Для Алли Стричак бути патронатною вихователько – це не просто робота, це спосіб допомагати дітям рости в безпеці і турботі.

«Це велика відповідальність. Але ви не самі – є підтримка, є фахівці. І якщо відчуваєте, що можете – варто спробувати. Хоч дитина у тебе на маленький період, але ти витягуєш цю дитину, щоб далі вона зростала в іншому життєвому сценарії. І це вже має значення», – наголошує патронатна вихователька.

Цей матеріал створений БО «БФ «РІДНІ»» та ЮНІСЕФ за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів Америки (США). Думки, висловлені в матеріалах, є позицією авторів і не обов’язково відображають політики та погляди уряду США та/або ЮНІСЕФ. Права інтелектуальної власності на матеріал належать БО «БФ «РІДНІ»». Будь-яке використання можливе виключно після отримання письмової згоди БО «БФ «РІДНІ»». Всі права захищено.