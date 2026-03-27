Правоохоронці оголосили підозру власниці собаки

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру власниці собаки, яка напала на 13-річну дівчинку. Унаслідок отриманих травм підлітці довелося ампутувати ногу. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в п’ятницю, 27 березня.

За інформацією слідства, інцидент трапився 4 березня в одному із сіл Дніпровського району. Собака напала на дівчинку, коли та поверталася додому зі школи.

Постраждалу у важкому стані доставили до лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати ногу не вдалося.

Слідчі встановили, що власниця не забезпечила належного утримання тварини на території свого домоволодіння, хоча порода собаки потребує підвищених заходів безпеки.

Також відомо, що раніше тварина неодноразово вибігала за межі подвір’я та становила загрозу для інших людей.

Власниці собаки інкримінують порушення ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт до 240 годин, виправних робіт строком до двох років, обмеження або позбавлення волі на той самий строк.