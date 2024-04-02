У будинку збережуть автентичні елементи, проведуть комунікації

У гірському селищі Ворохта на Івано-Франківщині відремонтують автентичну гуцульську віллу і влаштують в ній центр відновлення та психологічної реабілітації військових. Цим займається команда волонтерів, які є переселенцями, вони потребують фінансової підтримки.

Проект реалізує благодійна організація «Зорі надії», представники якої є переселенцями з Авдіївки на Донеччині, а зараз живуть у Ворохті. Раніше вони створили інструкторський підрозділ та добровольчий загін з аеророзвідки, а також займалися туристичним напрямком «Волонтерські мандрівки» – облаштовували туристичні маршрути і притулки, проводили екоакції в рекреаційних зонах, створили команду гірських рятувальників-добровольців.

«До повномасштабної війни ми проводили схожі реабілітаційні заходи, але не залучали психологів. Це був більше формат відпочинку і відновлення. Зараз є розуміння, що можуть бути серйозніші проблеми, тому вирішили робити спеціалізований центр із залученням фахівців. Я сама учасниця бойових дій в складі аеророзвідки. Тому є розуміння, які проблеми можуть бути і гори можуть в цьому допомогти», – розповіла ZAXID.NET Аліна Косовська.

Вона зазначила, що волонтери отримали хату в безкоштовне довгострокове користування на термін не менше 5 років.

«Хатинка збудована з каменю, цегли і дерева в татранському стилі і має три поверхи. Дерев’яні елементи будови оздоблені різьбою ручної роботи – творіння колишніх мешканців. Всередині – ідеальний простір для реабілітації невеликих груп. Велика кімната для групової терапії, великі житлові кімнати з власним пічним опаленням і декілька маленьких кімнат – можна розмістити військових разом у кімнаті, а для членів команди і психологів виділити окрему спальню та кабінет для індивідуальних консультацій», – розповіла Аліна Косовська.

Різьблені автентичні двері (фото Аліни Косовської)

Нижній поверх з цегли потребує більш суттєвого ремонту, він може стати технічним поверхом з санвузлом, господарським приміщенням і кухнею. Води у будівлі поки немає. На літо облаштують сільський санвузол і душ надворі. Згодом воду до хати можна підвести зі струмка на подвір’ї або пробурити свердловину. Поруч є будинок на декілька квартир, в одній із яких може проживати постійно залучена в проекті команда волонтерів. Дерев’яні господарські будівлі, в яких раніше тримали худобу, у майбутньому можуть пристосувати для занять з йоги, свічникарства, гончарства та іншої арт-терапії.

Волонтери розділили роботу на декілька черг. У квітні запланували провести толоку: викинути все зайве з кімнат, привести до ладу приміщення, почистити струмок і подвір’я. Друга черга робіт передбачає облаштування житла на літній період на другому і третьому поверсі – там будуть кімнати, кабінет психолога і велика зала для групових занять. Приміщення потрібує косметичного ремонту і омеблювання. Санвузол і літній душ облаштують на дворі. Після цього будуть більш масштабні роботи з проведення води, опалення і облаштування першого технічного поверху. Там поки голі стіни без комунікацій, на капітальний ремонт треба від 3 тис. доларів, підрахувала Аліна Косовська.

Струмок на території вілли (фото Аліни Косовської)

Для військових всі реабілітаційні заїзди будуть безкоштовні. З ними будуть працювати спеціалісти з відповідною освітою і досвідом природотерапії та роботи з учасниками війни. Одночасно зможуть приймати 10 осіб на 5-7 днів. Самі волонтери організують для військових походи в гори.

«Вілла має балкон з виглядом на ліс і лижний трамплін. Гарний схил гори, на якому можна поставити чан – вода це дуже про відновлення, особливо в поєднанні з хвойним лісом. В кількаста метрах – чистий потічок з невеличкими порогами, в якому приємно купатись або ходити босоніж по камінцях. Від нього стартує маршрут на Магуру – затишну вершину в зоні лісу. В межах години можна піднятись у ліс або на галявину і проводити там терапевтичні групи або спілкування з психологом зовсім далеко від цивілізації, в оточенні спокійних смерек. Або просто лежати в квітах, дивитись на сонце і слухати спів пташок, відкинувши нав’язливі думки і насолоджуючись моментом», – перелічує Аліна.

Панорама з балкона будинку (фото Аліни Косовської)

12-14 квітня у будинку відбудеться толока, на яку запрошують усіх охочих. Для ремонтних робіт команда волонтерів просить про фінансову підтримку.

Монобанк 5375411215384301

ПриватБанк 5168752083930407

І постійна монобанка для підтримки роботи реабілітаційного центру та фінансування заїздів: https://send.monobank.ua/jar/749FdMjxbD