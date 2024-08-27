Бюро знахідок переїхало на площу Галицьку

У вівторок, 27 серпня, виконавчий комітет міськради Львова ухвалив рішення про передачу приміщення на вул. Степана Бандери, 4 Центру надання послуг учасникам бойових дій.

Ідеться про приміщення першого поверху та антресолі загальною площею 30,5 м. Раніше тут багато років працювало комунальне Бюро знахідок. Тепер воно розташоване за адресою площа Галицька, 15, а приміщення перебувало на балансі Львівського міжміського бюро технічної інвентаризації.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій розташований на вул. Пекарській, 41. Окрім юридичної та психологічної допомоги учасників бойових дій та ветеранів війни, працівники центру також організовують різні курси, майстерки, зустрічі для військових та їхніх рідних. Із квітня 2024 року Центр очолює ветеран, військовий медик Андрій Жолоб.