У Львові колишній військовий просив гроші нібито на дорогу на схід

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій просить повідомляти про випадки, коли люди у військовій формі жебракують на вулиці.

Днями у мережі з’явилося відео, як літній чоловік у військовій формі просив гроші на вулиці Городоцькій у Львові, неподалік приміського вокзалу. На запитання перехожого він пояснив, що затримують бойові виплати, а гроші йому потрібні на дорогу в зону бойових дій «у бік Бахмута». На це він просив 130 грн. З’ясувалося, що це колишній військовий, якого звільнили зі служби за віком у липні 2022 року.

Керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб просить у таких випадках скеровувати військових чи ветеранів до центру надання послуг УБД. Фахівці центру будуть контактувати з відповідними військовими частинами та розбиратися в ситуації.

«З військовим чи ветераном поспілкуються такі ж ветерани-фахівці із соціальної роботи та супроводу ветеранів і зроблять все можливе, щоб допомогти», – зазначив Андрій Жолоб.

Центри надання послуг учасникам бойових дій діють у Львові на вул. Пекарській, 41, вул. Виговського, 32 та вул. Чупринки, 85. Також керівництво центру просить повідомляти про випадки жебракування людей у формі за номером 0 (73) 962 83 25.