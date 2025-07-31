Ігор Мальчевський працює акушер-гінекологом пологового відділення Львівської обласної лікарні

Ветеранська спільнота Львова вимагає звільнити з роботи лікаря пологового відділення Львівської обласної клінічної лікарні Ігоря Мальчевського через його конфлікт з ветераном з інвалідністю. Акушер-гінеколог у грубій формі відмовився звільнити паркомісце біля будинку на просп. Чорновола, спеціально виділене для ветерана, який втратив руку на війні.

Конфлікт між 59-річним лікарем Ігорем Мальчевським та ветераном стався через паркомісце будинку на просп. Чорновола, 67б. Наприкінці червня місцеве ОСББ ухвалило рішення, що лікар має звільнити паркомісце, яке перейде в користування ветерану війни. Однак лікар відмовився добровільно виконувати рішення ОСББ та прибрати свій Range Rover. Він навіть отримав письмове попередження від ОСББ про те, що буде звернення до поліції та примусова евакуація авто.

«Коли ветеран ввічливо підійшов і попросив звільнити паркомісце, лікар відповів, що йому по**й, і нехай захисник своє авто паркує в іншому місці», – розповіли у ветеранському середовищі, зазначивши, що лікар вже має два паркомісця на цьому паркінгу, які здає в оренду.

На інцидент зреагувала адміністрація Львівської обласної лікарні, закликавши Ігоря Мальчевського вибачитись перед ветераном і владнати конфлікт.

«Люди, які захищають нас від ворога, ризикують здоровʼям і життям, мають право на беззастережну повагу та вдячність», – йдеться в дописі лікарні.

Керівник центру допомоги захисникам у Львові, ветеран, лікар Андрій Жолоб вважає, що вибачення лікаря Ігоря Мальчевського перед ветераном Миколою Веремейчиком недостатньо, за це має бути більш жорстке покарання.

«Ветеранська спільнота Львова такі варіанти не схаває. Львівська обласна клінічна лікарня, ви не мусите надалі червоніти за таких панів. Таких панів у вашому штаті просто не має бути. Ми реально зхарилися, що можна спробувати висратися на ветерана і, якщо буде скандал, вибачитися на камеру. Відповідальність за паршиві вчинки повинна бути високою», – наголосив Андрій Жолоб.

Військовослужбовець батальйону «Нахтігаль», ексдепутат Львівської міськради Ігор Шолтис також переконаний, що ЛОКЛ має звільнити Ігоря Мальчевського.

«Ця ситуація навряд набуде такого розголосу, як захист НАБУ та САП, але для того, щоб хлопнути одного покидька, загальнодержавні мітинги не потрібні. Лише Львівській обласній клінічній лікарні потрібно обрати: покарати самотужки або спостерігати, як карає суспільство», – вважає Ігор Шолтис.

Через добу після розголосу згаданої події сам Ігор Мальчевський ніяк не відреагував на інцидент.