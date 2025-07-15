Інцидент стався на маршруті Турка-Львів

На Львівщині звільнили водія обласного маршруту «Турка-Львів», який відмовив у пільговому перевезенні учаснику бойових дій. Співробітники Укртрансбезпеки та обласні чиновники зреагували на відповідний допис у соцмережах.

5 липня у місцевій групі у фейсбуці дописувачка Катя Копанишин розповіла про інцидент, який трапився того дня на маршруті «Турка-Львів» з її чоловіком, учасником бойових дій з 2014 року.

«Мали нагоду їхати даним автобусом з Турки до Львова. Чоловік завжди бере квиток в касі, але каса сьогодні була зачинена. Зайшовши до автобуса я оплатила проїзд, а чоловік показав посвідчення УБД. На що водій відповів: "Не наглій, я і так один їду". На що чоловік ніяк не відреагував. На наступній зупинці сталася точнісінько така сама ситуація: зайшов чоловік показав посвідчення УБД, на що водій йому знову відповів: "Я вже везу одного"», — йшлося у дописі.

Причетний до інциденту водій залишився без роботи (фото Катерини Копанишин)

На інцидент зреагували обласні чиновники, які надіслали інформацію для перевірки до відділу державного нагляду (контролю) Укртрансбезпеки у Львівській області. У результаті водія маршрутки звільнили з роботи.

«Працівники Укртрансбезпеки провели бесіду з перевізником та водієм стосовно відповідальності за безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажирів, зокрема військових та ветеранів. Перевізник прийняв рішення розірвати трудові відносини з даним водієм», – розповіли в департаменті дорожнього господарства Львівської ОВА.

Зазначимо, обласний маршрут «Турка-Львів» обслуговує перевізник ПП «Тур-Авто».