В Ужгороді ветеран змушений був ночувати на автостанції

В Ужгороді ветеран війни змушений був ночувати на автостанції через відмову автобусного перевізника, що обслуговує маршрут «Ужгород – Чернівці (Липкани)», забезпечити послугу перевезення на пільговій основі. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.

Як зазначається у повідомленні представника обмбудсмена на Закарпатті, поширеному 4 березня, він отримав численні звернення щодо порушення права учасників бойових дій на безоплатний проїзд. Зокрема, на маршруті «Ужгород – Чернівці (Липкани)» перевізник ФОП Малофєєв з Чернівців систематично відмовляє ветеранам у пільговому перевезенні.

«Один із зафіксованих випадків – захисник, який проходить лікування в місті Рахів після поранення, повертаючись після чергової медичної процедури (гемодіалізу), через відмову у придбанні пільгового квитка та відмову водія у перевезенні, змушений був ночувати на автостанції в Ужгороді, очікуючи автобус, який надає пільговий проїзд», – розповів Андрій Крючков.

Представник омбудсмена оприлюднив записане ветераном відео, де працівниця каси відмовляє військовому у пільговому проїзді автобусом цього маршруту, аргументуючи тим, що маршрут нібито є міжнародним. Насправді, зауважив представник омбудсменна, кінцева станція маршруту в Чернівцях, і фактично міжнародних перевезень цей рейс не здійснює.

За фактом порушення перевізником законодавства про безоплатне перевезення учасників бойових дій представник омбудсмена скерував повідомлення в поліцію та Укртрансбезпеку.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, у результаті перевізника ФОП Малофеєва Анатолія Миколайовича, який відмовляв військовим у пільговому проїзді, позбавили ліцензії. Він більше не може здійснювати пасажирські перевезення. Окрім того, за даними журналіста, перевізник не здійснював міжнародних перевезень, а лише використовував ліцензію для відмови учасникам бойових дій у пільгових перевезеннях.