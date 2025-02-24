Стрийський міськрайонний суд Львівщини зобов’язав «Стрийське АТП» виплатити 10 тис. грн моральної компенсації пенсіонеру із другою групою інвалідністю, якому відмовляли у безоплатному проїзді в маршрутці.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мешканець Львівщини Василь Мельник. Позивач є пенсіонером, має другу групу інвалідності та «Посвідчення реабілітованого та потерпілого від політичних репресій на території України». Чоловік розповів, що водій маршруту «Стрий-Лисовичі» неодноразово вимагав у нього гроші за проїзд.

«Водії Стрийського АТП поводять себе зухвало, при здійсненні перевезень маршрутом «Стрий-Моршин-Лисовичі» не відчиняють йому двері автобуса, часто принижувають його честь та гідність, вимагають кошти за проїзд, тому він змушений звернутися до суду», – вказано у позові. Пенсіонер хотів стягнути з перевізника 30 тис. грн моральної компенсації.

Представник «Стрийського АТП» просив відмовити у задоволенні позову. У відзиві він зазначив, що усі пільговики мають мати електронний квиток та валідувати його при вході, він також заявив, що Моршинська міськрада не забезпечує компенсацію за пільговий проїзд. Представник відповідача визнає лише, що позивач має право на 50% знижки на проїзд відповідно до ст.38-1 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Свою позицію суду розповіла і представниця Моршинської міськради. Вона заявила, що на цього перевізника із 1 лютого 2024 року неодноразово надходили скарги через відмову у безоплатному проїзді пенсіонерам, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій.

«Посилання відповідача на те, що перевезення пільговика можливе за валідації пільгової картки, не відповідає нормам ст. 37, ст.42 ЗУ «Про автомобільний транспорт», пункту 145 Правил перевезення, ст. 38-1 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та є безпідставним, так як система автоматизованого обліку оплати проїзду встановлена відповідачем з порушенням умов договору перевезення укладеного з Львівською ОДА та розпоряджень Львівської ОДА. Відтак, у відповідача не було законних підстав вимагати у позивача валідації пільгової картки», – вказано у поясненнях Моршинської міськради, яка підтримала позов Василя Мельника.

Цю справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Суддя частково задовольнила позов пенсіонера з інвалідністю, визнавши дії перевізника протиправними. «Стрийське АТП» зобов’язали виплатити позивачу 10 тис. грн моральної компенсації через відмову в безоплатному проїзді. Рішення суду ще можна оскаржити.