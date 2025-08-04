Протестувальники вимагали звільнити з роботи лікаря Ігоря Мальчевського

У понеділок, 4 серпня, біля Львівської обласної клінічної лікарні ветерани та небайдужі провели акцію протесту з вимогою звільнити з роботи лікаря пологового відділення Ігоря Мальчевського, який відмовився звільнити паркомісце біля будинку для захисника з інвалідністю Миколи Веремейчика.

На акцію прийшли близько 25 учасників з плакатами, вимагаючи звільнити Ігоря Мальчевського за зневагу до ветерана, і вигукували: «Мальчевського геть!».

«Ця людина не має жодного розуміння, що таке війна, що переживають родичі ветерана та сам ветеран, повертаючись з війни. Ветеран, який захищав Україну у 2014 та 2022 році. Саме ветерани є запорукою державності. Коли вони стикаються з нерозумінням, неповагою до себе, то про яке громадянське цивілізоване суспільство може йтися?», – наголосили організатори акції.

Керівник Львівської обласної лікарні Михайло Гичка розповів, що мав зустріч з представниками протестувальників, на якій обговорили питання звільнення Ігоря Мальчевського.

«Я за те, щоб звільнити. Але має бути юридичне підґрунтя. Будемо переконувати його, може, він сам напише заяву. Сам Мальчевський попередньо сказав, що “все має відбуватися в правовому порядку”», – сказав Михайло Гичка ZAXID.NET.

Варто зауважити, що конфлікт між лікарем та ветераном набув розголосу ще 31 липня, однак Ігор Мальчевський ніяк публічно не відреагував на скандал та не вибачився перед ветераном.

Нагадаємо, конфлікт між 59-річним лікарем Ігорем Мальчевським та ветераном стався через паркомісце будинку на просп. Чорновола, 67б. Наприкінці червня місцеве ОСББ ухвалило рішення, що лікар має звільнити паркомісце, яке перейде в користування ветерану війни. Однак Ігор Мальчевський відмовився добровільно прибрати свій Range Rover, а на прохання ветерана відповів грубо і з лайкою. Така поведінка лікаря обурила ветеранську спільноту, яка вимагає його звільнення з лікарні через зневагу до ветерана.