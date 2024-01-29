33-річний Дмитро Міхалець із 2015 року служив у поліції

Львівська міська рада пропонує призначити заступником міського голови – омбудсмена з питань ветеранів та людей з інвалідністю Дмитра Міхальця. Впродовж кількох років він працював у поліції, а Відповідна ухвала, яку планують винести на розгляд депутатів Львівської міськраді в лютому, є в розпорядженні ZAXID.NET.

Як вказано в хвалі, 33-річний майор Дмитро Міхалець стане сьомим заступником міського голови Львова та відповідатиме за роботу з ветеранами та людьми з інвалідністю. Його кандидатуру на розгляд сесії запропонував Андрій Садовий.

Дмитро Міхалець родом із Хмельницького. У 2014 році був активним учасником Революції Гідності, а після анексії Росією українських територій на Сході та Криму, добровольцем пішов служити в ЗСУ в зоні проведення Антитерористичної операції

У 2015 почав служити у новоствореній патрульній поліції. Був командиром роти патрульної поліції Києва. У 2016 році працював керівником управління патрульної поліції Івано-Франківська, а у 2018 році перейшов на службу в ГУ Нацполіції Хмельниччини. Під час служби в поліції їздив у відрядження в зону АТО/ООС. У 2019 році став заступником керівника ГУ поліції Львівської області. Наприкінці 2022 року почав виконувати завдання в зоні бойових дій, керував батальйоном «Захід», який брав участь у звільненні Харківщини.

У 2023 році Дмитро Міхалець перейшов в окрему штурмову бригаду поліції «Лють», боронив країну на Донецькому та Луганському напрямках. Отримавши поранення, у січні 2024 року звільнений зі служби за станом здоров’я. Зараз живе у Львові, виховує 7-річного сина.

Додамо, що зараз у міського голови Львова є шестеро заступників: керуюча справами Наталія Алєксєєва, заступник з містобудування Любомир Зубач, заступник з міжнародної співпраці Сергій Кіраль, перший заступник та заступник з економічного розвитку Андрій Москаленко, заступниця з гуманітарних питань Ірина Кулинич та в. о. заступника з питань ЖКГ Орест Тимчишин.