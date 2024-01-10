Ірина Маруняк 33 роки пропрацювала у Львівській міськраді на різних посадах

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк залишила посаду. Надалі вона працюватиме радницею міського голови.

«Ірина Маруняк має унікальний талант поєднувати любов до людей і вимогливість до себе та підлеглих. Вона пройшла шлях від працівника юридичного відділу до заступниці з питань ЖКГ. Вже від завтра пані Ірина стане моєю радницею. Радію, що вона залишається з нами. Нам всім з нею дуже пощастило», – повідомив 10 січня міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер зазначив, що Ірина Маруняк пропрацювала у мерії 33 роки.

56-річна Ірина Маруняк з 1991 року працює у львівській мерії. У 2006-2013 роках очолювала Сихівську та Галицьку райадміністрації. Після чого стала директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, а з 2019 року заступницею міського голови з питань житлово-комунального господарства. Після звільнення Ірина Маруняк працюватиме радницею міського голови апарату виконавчого комітету ЛМР.