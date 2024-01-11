У Львові запрацював перший сучасний ветеранський центр. Облаштували його у приміщенні Франківської районної адміністрації, що на вулиці Генерала Чупринки, 85. У четвер, 11 січня, роботу центру оглянув міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ми хотіли об'єднати весь комплекс послуг, який потрібен нашим ветеранам. Щоб людина не думала, куди їй потрібно звернутися для того, щоб вирішити те чи інше життєве питання. В такі центри ми запрошуємо на роботу людей, які мають в сім'ї військових, або мають до них стосунок, така умова. Ця людина має мати контакт з військовими і розуміти потреби на тому чи іншому етапі», – розповіла директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Валентина Бартошик.

У центрі надаватимуть юридичну та інформаційну допомогу, а також психологічну підтримку та допомагатимуть в адаптації. В одному приміщенні з центром працюють ЦНАП та відділ соціального захисту. Це значно спрощує оформлення багатьох послуг. Отримати їх у ветеранському центрі можуть і рідні захисників. Ветеранський заклад має приміщення для проведення майстер-класів, крім того там є дитяча кімната. Захисники та захисниці зможуть не лише замовляти послуги, а й проводити час з побратимами. Дружина загиблого героя Світлана Бойко зазначає, що такі центри дуже потрібні. Жінка каже, що вже багато років є на контакті із Центром надання послуг учасникам бойових дій.

«Це комфортно, коли є такий центр. Ти сюди приходиш, а тут і юрист, і соціальний працівник. Тобто все в комплексі, тобі тут допомагають. І направляють тебе в тому чи іншому руслі», – сказала дружина загиблого героя Світлана Бойко.

У питаннях допомоги воїнам Львів тісно співпрацює із Міністерством ветеранів.

«За їхньою рекомендацією ми ввели посаду заступника з питань ветеранів та людей з інвалідністю. На наступному засіданні сесії міської ради буде представлена кандидатура профільного заступника, який буде керувати цей напрямок. Чому це є важливо? 30 тис. львів'ян сьогодні є на війні. Люди вертаються, багато мають поранення», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ветеранський центр зможе щодня приймати близько 50 відвідувачів. Він працюватиме з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00. Згодом такі центри будуть у кожному районі міста. Наступний відкриють на вулиці Виговського.

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