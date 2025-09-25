Олег Партика посередині

Багаторічний працівник Львівської міської ради 38-річний Олег Партика офіційно очолив міське управління транспорту. Раніше він неодноразово був виконувачем обовʼязків. Про його призначення в четвер, 25 вересня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Головні завдання – підвищення якості транспортних послуг для мешканців та оновлення рухомого складу та спецтехніки», – прокоментував Андрій Москаленко.

Додамо, що Олег Партика прийшов на роботу в міську раду у 2012 році за програмою стажування «Перший карʼєрний крок». З 2016 року працював головним спеціалістом відділу транспорту та зв'язку управління, а у 2017 році він став в. о. начальника управління транспорту, а згодом був заступником керівника й на цій посаді перебував до нині.

У грудні 2024 року, після переведення Ореста Олеськіва на посаду керівника напрямку розвитку велоінфраструктури Львова, Олег Партика став в. о. начальника управління транспорту.