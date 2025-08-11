47-річний Андрій Свищо у 2019-2021 роках очолював «Львівелектротранс»

Колишній керівник ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо став радником сільського голови Сокільників Тараса Сулимка. Про це він сам заявив під час засідання комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Львівської районної ради у четвер, 31 липня. Відповідне розпорядження голова сільради підписав 25 липня. Підставою для працевлаштування Андрія Свища стало його звернення. Запит ZAXID.NET про деталі призначення Андрія Свища Сокільницька сільська рада проігнорувала.

47-річний Андрій Свищо – колишній директор «Львівелектротрансу», якого звільнили у 2021 році через підозру у розтраті бюджетних коштів. Кілька років він через суд намагався поновитися на посаді, однак безуспішно. У лютому 2023 року Франківський рай суд закрив провадження за термінами давності, однак Львівський апеляційний суд цю ухвалу скасував і відправив справу на повторний розгляд.

31 липня у Львівській райраді відбулось засідання комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, на якій були присутні Тарас Сулимко і Андрій Свищо. Як радник, він від імені Сокільницької сільради відповідав на питання присутніх щодо ризиків розширення села на 158 га. Зрештою дискусія звелась до звинувачення Львівської міськради у втручанні в життя окремої громади.

Прикметно, що Андрій Свищо розповідав і про процес обговорення нового генерального плану села з мешканцями та погодження з аеропортом (хоча у розпорядженні Тараса Сулимка про призначення вказано, що він перебуває на посаді радника-консультанта з 25 липня 2025 року, тоді як погодження документа відбувалися наприкінці 2024 року). Серед іншого, Андрій Свищо зазначив, що на етапі розробки генплану нібито немає необхідності затверджувати висотні обмеження та щільність, адже їх врегулюють уже на етапі розроблення детального плану території в районі злітної смуги та видачі містобудівних умов і обмежень. Хоча насправді це не так, бо саме на етапі генплану визначаються зони, що регулють висотність і щільність забудови, а також функціональне призначення ділянок.

Сам Андрій Свищо відмовився пояснити ZAXID.NET, на яких підставах він влаштувався радником сільського голови Сокільників. Офіційний запит ZAXID.NET сільрада ігнорує другий тиждень.

Додамо, що Андрій Свищо очолював ЛКП «Львівелектротранс» з липня 2019 року. У червні 2021 року поліція звинуватила його у зловживанні службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендерів, що призвело до розтрати близько мільйона гривень. За результатами службового розслідування 26 липня 2021 року Андрія Свища звільнили з посади.