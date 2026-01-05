У «Резерв+» прикарпатця з’явилася відмітка, що він перебуває у розшуку через неуточнені дані

Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов’язав територіальний центр комплектування та соцпідтримки виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про розшук прикарпатця, якого не притягнули до відповідальності за порушення військового обліку.

Як йдеться у рішенні суду від 31 грудня, позивач перебуває на військовому обліку з 1996 року. До 16 липня 2024 року він мав оновити свої дані, однак зробив це 7 жовтня 2024 року. Через це 18 квітня 2025 року у «Резерв+» прикарпатця з’явилася відмітка про порушення ним правил військового обліку та інформація, що він перебуває у розшуку.

«До Реєстру вносяться дані саме про притягнення до відповідальності за порушення правил обліку. Позивача не притягнуто до адміністративної відповідальності. Оскільки факту притягнення до відповідальності позивача не було, відомості до Реєстру внесені безпідставно», – йдеться у позові прикарпатця.

Суддя Олександр Григорук дослідив матеріали справи, серед яких не знайшов доказів того, що позивач притягувався до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку і зобов’язав ТЦК виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про його розшук через неуточнення даних. Рішення можуть оскаржити в апеляції.