Орест Олеськів є велоактивістом, він очолив управління транспорту Львівської міськради у 2019 році

Львівська міськрада повідомила про призначення керівника управління транспорту Ореста Олеськіва заступником директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. Серед його основних завдань на цій посаді буде адаптація велоінфраструктури для ветеранів та залучення на це позабюджетних коштів.

«Досі Орест Олеськів очолював управління транспорту, тепер переходить на посаду заступника керівника департаменту і буде координувати розвиток напрямку велоінфраструктури. Особливу увагу у розвитку велоінфраструктури будемо фокусувати на її адаптації для ветеранів. На це плануємо залучати позабюджетні кошти», - зазначив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило розповів, що його новий заступник має популяризувати велокультуру та займатись розвитком велосипедної інфраструктури.

«Людина на цій посаді має працювати над тим, щоб зробити нашу існуючу велоінфраструктуру адаптивною для маломобільних людей, серед яких сьогодні багато ветеранів. Щоб, скажімо, люди на кріслі колісному, на триколісному велосипеді моли безперешкодно користуватися велодоріжками», – пояснив Олег Забарило.

Орест Олеськів очолює міське управління транспорту з 2019 року. До того працював у різних структурних підрозділах Львівської міської ради. Зараз виконувати обов’язки керівника управління транспорту буде Олег Партика, який працює на посаді заступника начальника цього управління. Раніше Партика уже був в.о. начальника управління транспорту.