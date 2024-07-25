Орест Олеськів вчинив ДТП і з місця події поїхав

Шевченківський районний суд Львова розглянув адміністративну справу щодо начальника управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Ореста Олеськіва, який за кермом Volkswagen Golf вчинив ДТП і залишив місце події. Посадовця оштрафували на 4250 грн.

За матеріалами справи, увечері 7 червня 36-річний Орест Олеськів на автомобілі Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом на вул. Софії Яблонської, не дотримався безпечного інтервалу скоїв наїзд на припаркований Audi Q5. У результаті автомобілі зазнали технічних пошкоджень. Після цього міський посадовець залишив місце ДТП, не повідомивши про вчинене у поліцію. Про це йдеться у постановах суду, на одну з яких першим звернуло увагу видання Lviv.Media.

У суді Орест Олеськів свою вину визнав. Згодом свою поведінку він пояснив у пості у Facebook. Посадовець вибачився перед громадськістю за свій необдуманий вчинок і назвав його «уроком».

«Через поспіх на важливу зустріч я поїхав далі, не залишивши контактів, про що згодом пошкодував. Зараз я розумію, що повинен був залишити свої контактні дані, і щиро шкодую, що не зробив цього. Пізніше, коли повернувся на місце, того авто вже не було. З водієм ми досягли порозуміння і залагодили ситуацію», – написав Орест Олеськів.

Суддя Руслан Єзерський визнав посадовця винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, (ст. 124 КУпАП) та залишенні місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП). Ореста Олеськіва покарали штрафом 850 грн та 3400 грн відповідно (загалом 4250 грн). Згадані постанови ще можуть бути оскаржені в апеляції.