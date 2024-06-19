Орест Олеськів є велоактивістом, він очолив управління транспорту Львівської міськради у 2019 році

Начальник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Орест Олеськів отримав 533 тис. грн зарплати у Львівській міськраді. Порівнюючи із 2022 роком, зарплата керівника управління зросла приблизно на 40 тис. грн. Орест Олеськів проживає сам, тож декларує лише свої доходи.

Чиновник є співвласником квартири у Львові (63 м2) та із 2018 року має у власності гараж. Вартість нерухомості у його декларації не вказана. Автомобіля у Олеськіва немає.

Орест Олеськів є велоактивістом, він очолив управління транспорту Львівської міськради у 2019 році. Олеськів працював спеціалістом відділу урбаністики «Інституту просторового розвитку», був начальником відділу охорони парків, лісопарків та ландшафтів управління екології ЛМР, був спеціалістом відділу промоції міста.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.