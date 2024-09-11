Юрій Доскіч (зліва) є депутатом Львівської облради, а Остап Доскіч – депутатом Львівської міськради

НАЗК виявило недостовірні відомості та ознаки незаконного збагачення у деклараціях львівських братів-бізнесменів Юрія та Остапа Доскічів. 54-річний Юрій Доскіч є депутатом Львівської облради від «Слуги народу», а 50-річний Остап Доскіч – депутатом Львівської міськради від «Європейської солідарності».

Так під час перевірки декларації Юрія Доскіча за 2021 рік НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 15 млн грн. Зокрема, депутат приховав п’ять земельних ділянок, розташованих у Малехові, Зубрі та селі Полтва Золочівського району, які належать йому та його дружині.

Також він зазначив неправдиві дані щодо вартості чотирьох квартир у Львові, будинку в Малехові та ще п’яти земельних ділянок у Малехові.

Не вказав у декларації Юрій Доскіч близько 600 тис. грн отриманих доходів у виглядів процентів в «Ощадбанку» та понад 14 тис. грн в «ОТП Банку».

Також виявилося, що Юрій Доскіч вказав неправдиві відомості щодо зарплати, отриманої в компанії «Гал-Кат», де йому нарахували близько 2,4 млн грн, хоча фактично виплатили понад 2,6 млн грн.

Окрім того, депутат не вказав грошовий актив у понад 3,6 млн грн, які він надав ТОВ «Виробниче підприємство «Укркабель» у вигляді безпроцентної позики.

За висновком НАЗК, у діях Юрія Доскіча встановлено ознаки порушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

У декларації його брата, депутата Львівської міськради Остапа Доскіча за 2021 рік виявили недостовірні відомості на суму 194 тис. грн. Зокрема, він вказав неправдиві дані щодо вартості квартири у Львові.

Також у діях Остапа Доскіча виявлено ознаки незаконного збагачення (ст. 368-5 ККУ). Депутат вказав придбання часток 50% у ТОВ «Тібет» та ПП «Львівметалпласт». Загальна вартість набуття корпоративних прав у цих фірм становить понад 11 млн грн. У той час під час перевірки з’ясувалося, що доходи сім’ї Остапа Доскіча, які могли бути використані на придбання згаданих корпоративних прав, становили близько 2,4 млн грн (різниця понад 8 млн грн).

При цьому НАЗК поставило під сумнів, що Остап Доскіч зумів продати двокімнатну квартиру у Львові площею 77 м2 доцентці Львівської політехніки за 8,3 млн грн. На думку НАЗК, договір купівлі-продажу квартири був укладений за завищеною ціною, щоб пояснити походження коштів, за які відбулося придбання корпоративних прав на частки згаданих компаній.

Брати Юрій та Остап Доскічі є співвласниками цілої низки компаній, що займаються виробництвом кабелів та торгівлею металом – «Гал-Кат», «Гал-Транс», «Галицька кабельна компанія», «Львівметапласт» тощо.