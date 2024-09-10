Працівниця апарату Львівської облради Висилина Софранюк похизувалася новим авто у соцмережах

Головна спеціалістка відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської облради Василина Софранюк (Федюк), яка раніше потрапила у скандал з перепусткою, подарованою їй колишнім головним патрульним Львівщини Романом Пилипенком, похвалилася в соцмережах новим позашляховиком Porsche Cayenne. Вартість такого авто близько 24 тис. доларів (майже мільйон гривень), у той час як річний заробіток Василини Софранюк у 2023 році становив лише 128 тис. грн.

23 серпня цього року Василина Софранюк пересіла за кермо Porsche Cayenne 2014 року випуску з об’ємом двигуна майже 3 л. Авто свіжопригнане з-за кордону, перша реєстрація в Україні – у липні цього року. Згаданий Porsche Cayenne продавали на майданчику Avto.Ria за 24 тис. доларів у Тернополі. Офіційно авто записане на 62-річного батька Василини Івана Федюка. Водночас місцевий Telegram-канал «Політичний треш», який веде колишній працівник Львівської ОДА Дмитро Посипанко, повідомив, що насправді новим автомобілем користується Василина Софранюк, яка приїжджає на Porsche Cayenne на роботу та паркує його біля гаражів Львівської облради на вул. Винниченка.

Сама Василина Софранюк також підтвердила цю інформацію. «Я поміняла авто, поки воно не задеклароване. Там брехні нема, все правдиво, пройшло лиш два тижні, то ще задекларую», – написала вона у Facebook.

Відповідно до декларації за 2023 рік, загальний дохід Василини Софранюк становив 128 тис. грн. Це заробітна плата у Львівській облраді. Жодних заощаджень працівниця Львівської облради не вказала. Про її батька Івана Федюка відомо, що він проживає у Жовкві та не має власного бізнесу.

Це не перше придбане авто Василини Софранюк за час повномасщтабної війни. У липні 2022 року вона придбала Mercedes-Benz CLA 250 (2015 року випуску), вказавши його вартість 584 тис. грн або близько 15,5 тис. доларів згідно з готівковим курсом валют станом на 15 липня. У той час середня ринкова вартість такого авто суттєво більша – близько 20 тис. доларів. Тим часом зарплата працівниці Львівської облради за 2022 рік склала 270 тис. грн, інших доходів та заощаджень вона не декларувала. Також вона є власницею квартири площею 58 м2 у Жовкві.

Варто зауважити, що на Porsche Cayenne Василина Софранюк зберегла «дзеркальні» номера ВС1001HX, які раніше були на її Mercedes-Benz CLA 250.

ZAXID.NET не вдалося отримати коментар Василини Софранюк з приводу купівлі Porsche Cayenne – вона не відповідала на дзвінки та на повідомлення у месенджері. Також не зреагувала на прохання про коментар через прес-службу Львівської облради.

32-річна Василина Софранюк останні кілька років працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, також є помічницею депутата від «Європейської солідарності» Андрія Думи.

У січні минулого року тепер вже колишній начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко подарував їй червону перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок у Львові. Та відразу ж вирішила похвалилася отриманим подарунком в Instagram, заявивши, що любить «повий*буватись». Відео миттєво поширилося мережею та викликало обурення читачів.

Через резонанс Роман Пилипенко позбувся посади начальника патрульної поліції Львівщини, його перевели працювати заступником начальника патрульної поліції Івано-Франківської області. У Львівській міськраді заявили, що перепустка для Софронюк є недійсною, оскільки вона виявилась старого зразка.

Після згаданого скандалу Василина Софранюк отримала догану від керівництва Львівської облради «за порушення морально-етичних норм».