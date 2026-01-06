Інцидент виник на території Мамаївської громади

Біля очисних споруд на території Мамаївської громади на Буковині працівники комунального підприємства «Чернівціводоканал» виявили незаконну врізку Лужанського спиртзаводу в міську каналізацію. Розкопати незаконну трубу комунальникам заважали невідомі чоловіки в балаклавах. На місце викликали поліцію та спецпризначенців, повідомило видання С4.

Інцидент виник у понеділок, 5 січня, на території Мамаївської громади біля загальних очисних споруд. Комунальники приїхали з технікою, аби знайти врізку від Лужанського спиртзаводу, по якій підприємство може скидати неочищені стоки в загальноміську каналізацію. Раніше мер Чернівців Роман Клічук заявляв, що саме через таку ситуацію в місті постійно виникає сморід. Однак роботі комунальників почали перешкоджати близько 10 невідомих людей, частина з яких була в балаклавах.

У пресслужбі поліції Буковини прокоментували ZAXID.NET, що поліцейські виїхали на місце за зверненням від керівника КП «Чернівціводоканал». «Представники Лужанського спиртзаводу перешкоджали роботі працівників комунального підприємства. За адресою прибули поліцейські, щоб забезпечили правопорядок. Встановлюються всі обставини ситуації, щоб надати їй правову оцінку», – зазначила речниця поліції Кароліна Маришева.

За словами виконувача обов’язків генерального директора КП «Чернівціводоканал» Андрія Сайковського, незаконну трубу могли облаштувати наприкінці листопада – на початку грудня 2025 року, коли спиртзавод був офіційно від’єднанний від послуг.

«Ми зараз знайшли лінію, яка була облаштована працівниками Лужанського спиртзаводу, як ми думаємо. Це втручання в трубопровід, який вони, як кажуть, орендують у Мамаївської ОТГ», – пояснив посадовець.

Виявлену незаконну лінію водоканалівці мають від’єднати, аби унеможливити викид неочищених стоків у трубопровід.

Додамо, що щодо Лужанського спиртзаводу наразі відкриті два кримінальні провадження. Зокрема, за фактом витоку значної кількості нечистот по вул. Ярослава Мудрого, 31є. у Чернівцях 15 листопада 2025 року. Нечистоти тоді забруднили навколишні землі, які належать громаді.

Окрім того, 15 листопада працівники «Чернівціводоканал» звернулися із заявою до поліції, бо на каналізаційному колекторі у селі Мамаївці зірвали їхні пломби. «Через зірвані пломби відбулися несанкціоновані скиди рідких нечистот у систему централізованого водовідведення КП «Чернівціводоканал». Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство)», – зазначила Кароліна Маришева.

За даними YouControl, ТОВ «Лужанський спиртовий завод» належить жителю Києва Олексію Пронозі та громадянину США Дмитру Джуринському. Серед засновників також зазначено акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Флайтон”», керівником якого є Віталій Марчук.