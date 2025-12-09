Спиртзавод розташований в сусідній з Чернівцями громаді

Міський голова Чернівців Роман Клічук звинуватив керівництво Лужанського спиртзаводу в неприємному запаху, який з’являється на вулицях обласного центру. Очільник зазначив, що підприємство працює без очисних споруд, а в міську каналізацію зливає токсичні відходи.

Проблема зі смородом на вулицях Чернівців не нова. Від неприємного запаху містяни та жителі мікрорайону Садгора потерпають вже другий рік поспіль. Причина – в стоках спиртзаводу, який розташований в селі Лужани Мамаївської громади.



«На сьогодні основною причиною смороду є скидання в нашу каналізацію відходів Лужанського спиртзаводу, який працює взагалі без очисних споруд. Речовина, яку вони зливають, називається барда. Це надзвичайно токсичний продукт переробки спирту. Ця отрута повністю знищує мікрофлору на очисних станціях. Через це відходи міста належно не переробляються, потрапляють в Прут і виникає неймовірний сморід», – повідомив Роман Клічук на своїй сторінці в фейсбуці.

Міський голова також зазначив, що штрафи та постійне перекриття каналізації заводу не дають результатів. На його думку, громада Мамаївців має самостійно звернулася в поліцію, аби вплинути на ситуацію.

«Їхні охоронці (заводу – ред.) просто зривають пломби і продовжують зливання отрути. Цікаво, що під час перекриття каналізації, дивним чином завод не зачинявся. Певно, барду вивозили де-інде. Я вважаю, що каналізацію заводу швидко закрили б, якби до поліції звернулася голова Мамаївської громади. Але вона самоусунулася, бо таким чином частина Лужан залишиться без водовідведення. Тобто чернівчани мають потерпати, бо є бізнес, якому начхати на екологію і те, що відбувається за межами їхньої громади», – зазначив Роман Клічук.

У коментарі ZAXID.NET голова Мамаївської громади Наталя Катрюк розповіла, що дійсно існує така проблема і вона не нова. Однак за весь цей час комунальне підприємство «Чернівціводоканал» могло розірвати договір з Лужанським спиртзаводом на скиди стоків в спільний колектор, але досі цього не зробило. Колектор протяжністю 6 км починається в Мамаївській громаді й завершується на території Чернівців. Також він перебуває на балансі двох громад спільно, додала керівниця.

«До Лужанського спиртзаводу є певні зауваження, зокрема, по фільтраційних установках, які вони мали б установити для очищення стоків. Цього не зробили. Однак в мене виникає питання – поки точаться ці суперечки, чому досі КП “Чернівціводоканал” не розірвало чинного договору зі спиртзаводом, а далі дозволяє йому скидати стоки в спільний колектор», – відповіла Наталя Катрюк.

Вона додала, що спиртовий завод виконує всі вимоги, які стосуються договору оренди на території громади, в тому ж числі – частини спільного колектора.

«Вони транспортують всі стоки житлового фонду, місця, де проживає ВПО, платять орендну плату. У нас всі питання завод закриває вчасно і без проблем. З чим я маю звертатися до поліції, якщо умови договору виконуються. Я не маю повноважень вимагати закрити підприємство. Я чекаю, коли завершать розслідування в поліції, тоді подаватиму до суду на відшкодування завданих збитків екології», – додала Наталя Катрюк.

У поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що наразі відкритими є два кримінальні провадження. Розслідування по них ще триває.