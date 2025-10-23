Схему налагодило підприємство з переробки полімерних відходів у Косівському районі

У Косівському районі викрили посадовців підприємства із переробки полімерних відходів, які налагодили масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії. За врізку у газову трубу та шахрайство їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 23 жовтня, працівники компанії вирили яму до труби газорозподільчої мережі, що проходить через територію підприємства та упродовж 2024–2025 років відбирали енергоресурс для виробничих потреб, не сплачуючи за нього.

«Попередньо встановлено, що збитки, завдані ТОВ “Газорозподільні мережі України”, АТ «НАЕК “Енергоатом”» та ПрАТ “Укргідроенерго”, перевищують декілька мільйонів гривень. Окрім незаконного втручання в газорозподільчу мережу, задокументовано неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем – для ведення комерційної діяльності», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів, електричних мереж чи ліній зв’язку) та ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.