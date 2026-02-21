Роберт Фіцо заявив, що через припинення постачання газу та нафти Словаччина втратила 500 млн євро

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 21 лютого, заявив, що може ініціювати припинення аварійних постачань електроенергії до України, якщо до понеділка, 23 лютого, не буде відновлено транзит нафти до країни.

За словами Фіцо, через припинення постачання газу та нафти Словаччина нібито втратила близько 500 млн євро.

Він наголосив, що у разі відсутності постачання нафти до понеділка, 23 лютого, він звернеться до державної енергетичної компанії SEPS з вимогою зупинити аварійне постачання електроенергії Україні. Він додав, що лише у січні 2026 року обсяги таких екстрених постачань для стабілізації української енергосистеми були вдвічі більшими, ніж за весь 2025 рік.

Зазначимо, що транзит нафти нафтопроводом «Дружба» через територію України припинено з кінця січня 2026 року після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Саме цим маршрутом Словаччина та Угорщина отримували основні обсяги нафти. В Угорщині раніше заявляли, що Україна нібито блокує транзит із політичних причин. Натомість Київ наголошує, що зупинка пов’язана з пошкодженням об’єктів унаслідок російських обстрілів.

Фахівці наразі оцінюють можливість швидкого відновлення транспортування. Та як повідомила «Європейська правда», Україна запропонувала Євросоюзу альтернативний маршрут – використання нафтопроводу «Одеса–Броди» для транзиту нафти до Угорщини та Словаччини замість пошкодженої «Дружби».

Нагадаємо, 20 лютого Угорщина заблокувала позику від Євросоюзу на 90 млрд євро для України, доки постачання нафти до країни нафтопроводом «Дружба» не відновляться. Раніше вони не заперечували проти виділення грошей.