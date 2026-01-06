Почесним консулом Румунії є львівський бізнесмен Ростислав Вовк

У вівторок, 6 січня, у Львові відкрили почесне консульство Румунії. Облаштували його на вул. Дмитра Донцова, 8. Почесним консулом Румунії є львівський бізнесмен, співвласник брендів «Ензим» (Львівський дріжджовий завод) та «Кормотех» (корми для котів та собак) Ростислав Вовк.

Участь у відкритті взяли надзвичайний і повноважний посол Румунії пан Александру Віктор Мікула, представники обласної та міської влади, дипломатичного корпусу, бізнесу та культурної спільноти.

«Важливо розвивати співпрацю з місцевими органами самоврядування. Ми вже маємо подібну співпрацю з органами місцевого самоврядування у регіонах, де Румунія межує з Україною. Це є Одеса, Чернівці, Закарпаття та Івано-Франківськ. Але в нас є більші амбіції, тому ми розвиваємо мережу почесних консульств в інших регіонах України. Ми маємо консульства Румунії у Дніпрі, Харкові. Тепер черга Львова. Це місто важливе не тільки у стратегічному плані, а й у сфері культурних та історичних зв’язків між країнами», – сказав посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула.

Усі фото ZAXID.NET

Відкриття консульства Румунії у Львові є важливим кроком у розвитку українсько-румунських відносин на регіональному рівні та посиленні співпраці між Львовом і Румунією у сферах економіки, культури та гуманітарних ініціатив. Почесний консул Румунії Ростислав Вовк сприятиме розвитку двосторонніх контактів, партнерств і міжнародної співпраці в регіоні.

«Є багато бізнесів, які пішли в Румунію після війни, які добре себе там почувають. Перше з моїх завдань – пояснити українцям, які хочуть інвестувати в Румунію, які хочуть збільшити свою присутність на іноземному ринку. І друге – це залучити інвесторів сюди, розповісти, що цікавого є в Україні, що цікавить українського споживача, допомогти у комунікації з владою, бути такими провідниками», – розповів Ростислав Вовк.

Також у планах розвиток культурної співпраці між Львовом та Румунією, а також гуманітарних проєктів, які можуть бути пов’язані з ветеранами.