38-річний Андрій Стець був депутатом із листопада 2020 року

Львівська міська рада підтримала заяву депутата від фракції «Самопоміч» 38-річного Андрія Стеця про складання повноважень. За відповідну ухвалу під час сесії 25 листопада проголосували 42 депутати.

Андрій Стець був депутатом Львівської міської ради одну каденцію. На виборах у 2020 році він став депутатом від фракції Самопоміч і у 2025 році спливає пʼятирічний термін його каденції. Через воєнний стан вибори в Україні не проводять, тож повноваження всіх органів місцевої влади автоматично продовженні.

Однак 13 листопада Андрій Стець написав заяву про складання депутатських повноважень. Її розглянули на пленарному засіданні 25 листопада. Тепер фракція «Самопоміч» має подати нового кандидата на депутата в ЛМР.

Андрій Стець родом зі Львова, працював директором енергетичних підприємств, а з 2006 року був заступником директора ТзОВ «Гриф Фонд».

Нагадаємо, раніше депутатські повноваження склав Остап Доскіч від «Європейської Солідарності». Замість нього у раду ввійшла Ірина Камілевська.