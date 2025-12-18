Роман Гринкевич перебуватиме під вартою до 14 лютого 2026 року

Солом’янський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою – до 14 лютого 2026 року. Водночас підозрюваному вчергове зменшили розмір застави – з 69 млн 644 тис. грн до 34 млн 822 тис. грн. Про це повідомляє «Суспільне».

Під час судового засідання прокурор заявив, що у випадку зміни запобіжного заходу є ризики, що обвинувачений може переховуватись або впливати на свідків, зокрема, представників Міноборони.

«Гринкевич має майно на території Чеської Республіки, він може переховуватись за межами країни. Також 18 січня 2024 року його вже оголошували у розшук. Може ухилятись від суду шляхом перетинання державних кордонів», – заявив прокурор.

Сторона захисту наполягала на тому, що обвинувачення є необґрунтованими. Адвокат Романа Гринкевича просив суд змінити запобіжний захід на домашній арешт або ж зменшити розмір застави. Також він додав, що у СІЗО в його клієнта погіршився стан здоров'я.

«Роман утримується під вартою реально без вчинення кримінального правопорушення. Лише за рахунок тиску держави на бізнес, усунення конкурентів. Ми вже неодноразово доводили, що все обвинувачення будується на спотворенні, там сфальсифіковані та невірні дані», – заявив адвокат.

Роман Гринкевич у суді зазначив, що не порушував закон, а його тримання під вартою рік і 11 місяців є безпідставним. Суд постановив продовжити обвинуваченому запобіжний захід – арешт до 14 лютого 2026 року із правом внесення застави. Її розмір зменшили до 34 млн 822 тис. грн.

Також продовжили тримання під вартою іншим фігурантам справи та зменшили їм розмір застави: Володимиру Тимківу (з 28,8 млн грн до 15,4 млн грн), Віктору Кузьмінському (з 33,3 млн грн до 15,14 млн грн), Андрію Колотилу (з 19,7 млн грн до 9,084 млн грн). Запобіжний захід знову переглядатимуть у лютому 2026 року.

Нагадаємо, 21 жовтня ДБР повідомило про завершення досудового розслідування справи щодо постачання неякісного військового одягу для потреб ЗСУ на понад мільярд гривень, до якої причетний Ігор Гринкевич, його син Роман та ще троє спільників. Крім цього, Ігор Гринкевич намагався підкупити керівництво ДБР за 500 тис. доларів.

У межах провадження суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів: п’ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс. Пізніше також стало відомо, що Роман Гринкевич має нерухомість за кордоном, тож суд також арештував його будинок у Празі.