Роман Гринкевич є одним із підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу ЗСУ

Соломʼянський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу – тримання під вартою із правом внесення 69 млн 644 тис. грн застави до 19 грудня. Львівський бізнесмен є одним із підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Прокурор заявив, що існують реальні ризики, що у випадку зміни запобіжного заходу Роман Гринкевич може переховуватись від органів досудового розслідування, передає «Суспільне Львів».

«Обвинувачений може переховуватись від суду і має реальні можливості покинути Україну. Зокрема, в нього за межами України є нерухоме майно в Чеській Республіці, квартира розташована у Празі. Також 17 січня 2024 року його було оголошено у розшук в даному кримінальному провадженні, 22 січня його затримали», – наголосив прокурор.

Натомість сторона захисту відстоювала те, що ці ризики надумані і немає підстав тримати Гринкевича під вартою.

Суд постановив продовжити Роману Гринкевичу запобіжний захід – арешт із правом внесення застави. Її розмір зменшили до 69 млн 644 тис. У серпні застава становила 112 мільйонів. Тоді адвокат обвинуваченого Андрій Гуджал заявив, що вносити заставу не будуть, адже у родини такої суми немає. Наступний раз запобіжний захід переглядатимуть у грудні.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ДБР повідомило про завершення досудового розслідування справи поставки неякісного військового одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд грн, до якої причетний бізнесмен Ігор Гринкевич, його син Роман та ще троє спільників. Крім цього, Ігор Гринкевич намагався підкупити керівництво ДБР за 500 тис. доларів, цю справу вже передали до суду.

У межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів: п’ять будинків, сім квартир, вісім автомобілів, 18 земельних ділянок, мотель, відпочинковий комплекс. Пізніше також стало відомо, що Роман Гринкевич має нерухомість за кордоном, тож суд також арештував його будинок у Празі.

Роман Гринкевич тривалий час переховувався від слідства. Його затримали в Одесі під час підготовки до втечі за кордон. Після затримання суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 500 млн. грн застави.