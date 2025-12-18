Індустріальний парк планують розвивати на території площею 10 га

У Хмельницькому районі з’явиться новий індустріальний парк площею понад 10 га. Його створення передбачає відкриття близько 500 робочих місць. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у четвер, 18 грудня. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Ініціатором створення парку виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Арт Пак Індастріал». У реалізацію проєкту планують інвестувати понад 400 млн грн з різних джерел. Очікується, що парк працюватиме переважно у сфері переробної промисловості.

Згідно з концепцією, розвиток парку фінансуватиметься за рахунок власних грошей ініціатора, інвестицій керуючої компанії, державної підтримки, приватного фінансування, внесків майбутніх учасників та кредитних ресурсів.

На території індустріального парку планують розміщення підприємств із виробництва паперової маси, паперу та картону, виготовлення виробів і тари з паперу та картону, поліграфічної промисловості, а також підприємств у сфері альтернативної енергетики, науково-технічної діяльності та інформаційно-телекомунікаційних технологій.

«Розвиток переробної промисловості – пріоритет політики “Зроблено в Україні”. Включення “Арт Пак Індастріал” до реєстру відкриває нові можливості для розвитку вітчизняного виробництва паперової продукції та пакування. Такі ініціативи стимулюють перехід від експорту сировини до глибокої переробки», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Додамо, що ТОВ «Арт Пак Індастріал» зареєстроване у червні 2024 року в Хмельницькому. Компанія спеціалізується на будівництві та управлінні нерухомістю. Власником бізнесу є 49-річний Олександр Білик, який раніше був депутатом Хмельницької міської ради VII скликання.

У листопаді цього року Міністерство економіки анонсувало, що у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області з'явиться новий індустріальний парк «Нова Синерджи». Термін його створення – 30 років.