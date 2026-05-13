Пакистанський винищувач JF-17 на озброєнні ВПС Саудівської Аравії

Саудівська Аравія здійснила серію ударів по території Ірану у відповідь на атаки по королівству під час війни на Близькому Сході. Про це 12 травня повідомило агентство Reuters з посиланням на західних та іранських посадовців.

«Ці саудівські атаки, про які раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли королівство безпосередньо провело військову операцію на іранській території, і свідчать про те, що воно стає все сміливішим у захисті своїх інтересів проти свого головного регіонального суперника», – ідеться в матеріалі.

За словами двох західних посадовців, удари саудівських ВПС були завдані орієнтовно наприкінці березня. Один з співрозмовників уточнив, що це була відповідь на атаки, яких зазнала Саудівська Аравія.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що військових ударів по Ірану також завдавали Об’єднані Арабські Емірати. При цьому ОАЕ дотримувалися більш жорсткої лінії щодо Тегерана, тоді як Саудівська Аравія паралельно намагалася уникнути подальшої ескалації та підтримувала дипломатичні контакти з Іраном, зокрема через іранського посла в Ер-Ріяді.

Іранські та західні чиновники також заявили, що після ударів Саудівська Аравія поінформувала про них Тегеран. Після цього між сторонами відбулися інтенсивні переговори, а Ер-Ріяд пригрозив новими заходами у відповідь. У результаті країни досягли неофіційної домовленості про деескалацію.

За даними Reuters, ця неофіційна деескалація почала діяти приблизно за тиждень до того, як 7 квітня Вашингтон і Тегеран домовилися про припинення вогню в межах ширшого конфлікту.

Агентство наголошує, що у відповідь на удари США та Ізраїлю Іран завдав ракетних і дронових атак по всіх шести країнах Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн). Під ударами були не лише американські військові бази, а й цивільна інфраструктура, зокрема аеропорти та нафтові об’єкти. Окрім того, Тегеран закрив Ормузьку протоку, що спричинило перебої у світовій торгівлі.

Попри загострення ситуації, Саудівська Аравія змогла продовжити експорт нафти протягом усього конфлікту, оскільки Червоне море залишалося відкритим для судноплавства. Це дозволило королівству уникнути серйозних економічних втрат.