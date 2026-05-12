Головний корпус Львівської психлікарні є пам'яткою архітектури

На реставрацію психлікарні у Львові оголосили тендер майже на 465 млн грн. Ідеться про третю чергу ремонтно-реставраційних робіт головного корпусу на вулиці Кульпарківській, 95. Очікувана вартість закупівлі – 464,7 млн грн. Про це свідчать дані системи закупівель Prozorro.

Ремонтні роботи передбачають відновлення лівого крила будівлі – приміщень другого та третього поверхів. Проєкт охоплює перепланування під сучасні вимоги, заміну підлоги на медичний лінолеум і керамічну плитку, реставрацію паркету та сходових кліток. Окрім цього, планується повна заміна інженерних мереж – водопостачання, каналізації, електропостачання та опалення. Завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2027 року.

Фінансування змішане й реалізується в межах європейської програми Ukraine Facility:

найбільша частка – 344,7 млн грн надійде від НСЗУ;

ще 100 млн грн – субвенція з державного бюджету;

20 млн грн – з обласного бюджету.

Тендер проводять на платформі Prozorro у формі відкритих торгів. Подати пропозиції можна до 18 травня 2026 року.

До слова, головний корпус лікарні має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Саме тому роботи кваліфікують не просто як капітальний ремонт, а як ремонтно-реставраційні, що передбачає дотримання особливих вимог до збереження архітектурного вигляду будівлі.

Попередні черги – без конкуренції та зі скандалом

Цей тендер – це вже п’ята закупівля на реставрацію будівлі психіатричної лікарні за останні роки. Усі попередні торги виграла одна й та сама компанія – «Вельт Капітал».

У 2023–2024 роках вона виконала першу чергу реконструкції – за 23,9 та 39,7 млн грн відповідно. У 2025 році лікарня двічі оголошувала тендер на другу чергу. Обидва рази переможцем без конкуренції стала та сама «Вельт Капітал» – в одному випадку вона була єдиним учасником і отримала контракт автоматично на 162,4 млн грн.

Після першого тендеру 2025 року, де компанія запропонувала 249,8 млн грн, розслідувачі NGL.media виявили суттєве завищення цін на будівельні матеріали. Переплата лише за п’ятьма позиціями перевищила 2,4 млн грн. Наприклад, клей для лінолеуму закуповували майже вчетверо дорожче за ринкову ціну, підвіконні дошки обійшлись міському бюджету вдвічі дорожче, керамічна плитка та фасадна фарба також перевищували ринкові показники. За підрахунками журналістів, через завищені ціни ремонт обійшовся на 9,8 млн грн дорожче.

Наразі ж лікарня оголосила про найбільшу закупівлю з-поміж усіх попередніх, ідеться про майже 455 млн доларів. Даних про учасників тендеру наразі немає, чи подасть заявку «Вельт Капітал» – стане відомо після 18 травня.

Довідково. «Вельт Капітал» – львівська компанія, що працює з 2016 року й спеціалізується на будівництві. Її керівницею є Тетяна Павленко. «Вельт Капітал» неодноразово звинувачували у завищенні цін на матеріалі. Зокрема, на ремонті Будинку офіцерів Луцький національний технічний університет переплатив 4 млн грн. Раніше компанія на мільйон гривень завищила вартість ремонту нейрохірургічного відділення Першого ТМО Львова.

«Вельт Капітал» за останні 10 років отримала бюджетних підрядів на понад 6,6 млрд грн.