Перше ТМО Львова планує відремонтувати відділення на Орлика, 4

Перше територіальне медичне об'єднання Львова (колишня лікарня швидкої допомоги) уклало угоду з ТОВ «Вельт Капітал» на капітальний ремонт нейрохірургічного відділення, що на вулиці Пилипа Орлика, 4. Вартість робіт становить 15,7 млн грн. Антикорупційний центр NGL.media повідомляє, що вартість закупівлі завищили мінімум на мільйон гривень. Журналісти зазначили, що це двадцятий підписаний договір лікарні з ТОВ «Вельт Капітал». У прес-службі Першого ТМО повідомили ZAXID.NET, що ремонт повністю оплатять благодійники. Після публікації NGL.media лікарня обіцяла переглянути ціни на закупівлю.

Згідно з технічним завданням, підрядник має до кінця 2024 року замінити вікна та двері нейрохірургічного відділення, оновити систему киснезабезпечення, пожежну сигналізацію, вентиляцію, опалення та водогін. Також планують встановити нове освітлення та системи відеоспостереження.

ТОВ «Вельт Капітал» було єдиним учасником торгів. NGL.media зазначає, що попри нижчу від очікуваної замовником вартості ремонту в кошторисі компанії завищенні ціни на матеріали. Наприклад, вартість металопластикових дверей у кошторисі вказана на рівні 7500 грн за м², однак ринкова ціна за одні становить 5800 – 10 700 тис. грн. Відтак за двері лікарня переплатить 340 тис. грн. Крім цього, перегородки для душу з гартованого восьмиміліметрового скла планують придбати за 9260 грн за м². Ринкова ціна перегородок становить 2430 грн за м². Це завищує вартість ремонту майже на 270 тис. грн. За інформацією журналістів, загалом вартість всіх матеріалів завищили на мільйон гривень.

У коментарі NGL.media представник Першого ТМО повідомив, що відповідність цін контролюватиме спеціальна технічна служба лікарні. Також моніторинг проводить Львівська міськрада.

За інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, ТОВ «Вельт Капітал» зареєстроване у Львові й працює з 2016 року. Керівницею та підписантом є Тетяна Павленко. Основним видом діяльності компанії є будівництво. ZAXID.NET розповідав, що у судовому реєстрі можна знайти ухвалу про проведення обшуків у «Вельт Капітал» через схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія неодноразово потрапляла у скандали, пов'язані із закупівлями.

P. S. У прес-службі Першого ТМО повідомили, що після завершення торгів один з благодійників лікарні вирішив повністю оплатити ремонт лікарні. Перше ТМО обіцяє ретельно перевірити ціни на будівельні матеріали.