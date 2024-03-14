Перше ТМО Львова перегляне ціни на ремонт лікарні

Після публікації антикорупційного сайту NGL.media Перше територіальне медичне об'єднання повідомило, що перегляне ціни на ремонт нейрохірургічного відділення на вулиці Пилипа Орлика, 4.

Нагадаємо, у середу, 13 березня, NGL.media опублікував новину про те, що Перше територіальне медичне об'єднання Львова (колишня лікарня швидкої допомоги) уклало договір з ТОВ «Вельт Капітал» на капітальний ремонт нейрохірургічного відділення на вулиці Пилипа Орлика, 4. За ремонт підрядник має отримати 15,7 млн грн. Однак розслідувачі виявили, що переплата за будівельні матеріали становить мінімум мільйон гривень. У прес-службі Першого ТМО Львова наголошують, що лікарня не витрачає власних грошей на ремонт відділення нейрохірургії, але після публікації і розголосу перегляне ціни на ремонт.

«Попри те, що тендер на капітальний ремонт лікарні оголосили на початку січня і того ж місяця у встановленому законом порядку визначили переможця, оплачуватиме роботи благодійник. Про це домовилися після торгів. Раніше цей благодійник придбав для Дитячої лікарні сучасний апарат ШВЛ вартістю більш як 4 млн грн. Звернемо увагу на зауваження, які озвучили щодо вартості цін на ремонтні роботи, і ще раз все ретельно перевіримо», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі Першого ТМО.

Медики додали, що після початку повномасштабного вторгнення Перше ТМО Львова стало головною лікарнею тилу, де отримали допомогу понад 16 тисяч людей, які постраждали від війни. Загалом з початку 2022 року лікарня надала допомогу для більш як мільйона українців.

Зазначимо, що у нейрохірургічному відділенні на вулиці Пилипа Орлика, 4, планують до кінця 2024 року замінити вікна та двері та оновити систему киснезабезпечення, пожежну сигналізацію, вентиляцію, опалення, освітлення та водогін. Також облаштувати системи відеоспостереження.

Сайт NGL.media розповів, що у кошторисній документації завищена вартість на ряд будівельних матеріалів. Зокрема, металопластикові двері планували купувати за 7500 грн за м², але ринкова вартість дверей – 5800 – 10 700 тис. грн. Відтак переплата за двері становить 340 тис. грн. Загалом розслідувачі знайшли переплати за матеріали на мінімум мільйон гривень.