Сили протиповітряної оборони використали ракети орієнтовною вартістю близько 80 млн євро

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час комбінованої ракетно-дронової атаки Росії у ніч на вівторок, 20 січня, Сили протиповітряної оборони використали ракети орієнтовною вартістю близько 80 млн євро.

Коментуючи постачання систем ППО та боєприпасів від міжнародних партнерів, а також можливу реакцію президента США Дональда Трампа на нічний обстріл, Зеленський зазначив, що наразі складно прогнозувати позицію Білого дому щодо останньої атаки. За словами президента, США та американське керівництво загалом декларують прагнення якнайшвидшого завершення війни, однак після сьогоднішнього обстрілу прямих контактів із Трампом ще не було.

Зеленський також відзначив, що Україна нещодавно отримала кілька важливих пакетів військової допомоги, зокрема, з ракетами для систем протиповітряної оборони. Та навіть за наявності підтримки захист українського неба залишається надзвичайно дорогим.

«Лише сьогоднішня атака – якщо говорити виключно про вартість ракет – обійшлася приблизно у 80 млн євро», – сказав президент.

Глава держави додав, що найболючішими втратами у війні залишаються людські життя, однак фінансові та ресурсні витрати на протиповітряну оборону також є колосальними. Зеленський наголосив, що Росія веде дорогу війну, тоді як для України це означає постійні втрати й боротьбу за кожну ракету для захисту цивільного населення.

Нагадаємо, вночі та під ранок 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши бойові безпілотники та ракети різних типів. Унаслідок обстрілу на Рівненщині пошкоджена критична інфраструктура, без електрики залишилися понад 10 тис. споживачів.