Приміщення колишнього будинку Дирекції Залізниці на вулиці Січових Стрільців, 3

Радехівська компанія ТОВ «Малярство» придбала ще одну частину приміщень колишнього будинку Дирекції Залізниці на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові. Йдеться про коридори, сходові марші та санвузли загальною площею 428,9 м², розташовані на 1-4 поверхах будівлі.

На платформі Prozorro стало відомо, що аукціон відбувся у вівторок, 10 лютого. Стартова ціна лота становила 17,1 млн грн. У торгах взяв участь лише один учасник – ТОВ «Малярство», яке запропонувало на 1 тис. грн більше від стартової ціни і стало переможцем. Продаж провело Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

Згідно з інформацією про об’єкт, придбані приміщення потребують ремонту. На стінах і перегородках є значні тріщини, інженерні мережі – зокрема електропостачання та опалення – потребують капітального ремонту. Також частина систем водопостачання і каналізації підлягає заміні.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Львівська обласна рада продала колишню будівлю Дирекції залізниці, що на вул. Січових Стрільців, 3. Будинок у центрі Львова викупила компанія ТОВ «Малярство», пов’язана із відомим львівським підприємцем Володимиром Матківським. Його представники запропонували за об’єкт суму, трохи більшу від стартової ціни, а саме 50 млн грн.

ТОВ «Малярство» володіє «Центром інтелектуального мистецтва «Меркурій», який відкрили у 2024 році у Львові на площі Міцкевича, 10 (це будівля колишнього «Укрсоцбанку»). Це галерея, де експонуються твори сучасного українського мистецтва.