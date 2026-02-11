У центрі Львова продали ще частину будинку з Меркурієм за понад 17 млн грн
Радехівська компанія стала єдиним учасником аукціону
До теми
Радехівська компанія ТОВ «Малярство» придбала ще одну частину приміщень колишнього будинку Дирекції Залізниці на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові. Йдеться про коридори, сходові марші та санвузли загальною площею 428,9 м², розташовані на 1-4 поверхах будівлі.
На платформі Prozorro стало відомо, що аукціон відбувся у вівторок, 10 лютого. Стартова ціна лота становила 17,1 млн грн. У торгах взяв участь лише один учасник – ТОВ «Малярство», яке запропонувало на 1 тис. грн більше від стартової ціни і стало переможцем. Продаж провело Управління майном спільної власності Львівської обласної ради.
Згідно з інформацією про об’єкт, придбані приміщення потребують ремонту. На стінах і перегородках є значні тріщини, інженерні мережі – зокрема електропостачання та опалення – потребують капітального ремонту. Також частина систем водопостачання і каналізації підлягає заміні.
Нагадаємо, що у травні 2025 року Львівська обласна рада продала колишню будівлю Дирекції залізниці, що на вул. Січових Стрільців, 3. Будинок у центрі Львова викупила компанія ТОВ «Малярство», пов’язана із відомим львівським підприємцем Володимиром Матківським. Його представники запропонували за об’єкт суму, трохи більшу від стартової ціни, а саме 50 млн грн.
ТОВ «Малярство» володіє «Центром інтелектуального мистецтва «Меркурій», який відкрили у 2024 році у Львові на площі Міцкевича, 10 (це будівля колишнього «Укрсоцбанку»). Це галерея, де експонуються твори сучасного українського мистецтва.