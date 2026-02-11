Масштабна пожежа в районі нафтопереробного заводу у Волгограді 11 лютого

У ніч проти 11 лютого безпілотники знову масовано атакували Волгоградську область Росії. Унаслідок удару спалахнув найбільший нафтопереробний завод регіону. Про це повідомили влада російського регіону та моніторингові телеграм-канали.

Близько опівночі жителі Волгограда та його околиць повідомили, що чули низку потужних вибухів. Згодом в телеграм-каналах почали з’являтись фото та відео масштабної пожежі, яку було видно з різних частин Волгограда.

Губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров повідомив, що безпілотники атакували «об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури». За його словами, зафіксовано загоряння на території заводу на півдні Волгограда. За попередніми даними росіян, постраждалих немає.

За даними OSINT-аналітиків, удар припав на завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармійському районі. Це найбільший НПЗ Волгоградської області та один із ключових активів компанії «Лукойл». Завод щорічно переробляє понад 15 млн тонн нафти, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. З початку повномасштабної війни підприємство зазнавало атак щонайменше вісім разів.

Міноборони Росії заявило про знищення 108 безпілотників за ніч. Найбільше – 49 безпілотників, як стверджує відомство, перехопили над територією Волгоградської області.

Зауважимо, українська сторона офіційно нічну атаку на РФ не коментувала.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російська енергетика є законною ціллю для українських ударів, оскільки фінансує війну проти України.