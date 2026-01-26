Вибухи чули біля місцевого НПЗ

У ніч на понеділок, 26 січня, Краснодарський край Росії атакували ударні безпілотники. Ціллю атаки став нафтопереробний завод у місті Словʼянськ-на-Кубані, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Згодом ураження НПЗ підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

У пресслужбі Оперативного штабу Краснодарського краю повідомили про падіння фрагментів БпЛА на території двох підприємств у місті. За даними штабу, одна людина постраждала – її госпіталізували.

На території підприємств, де впали безпілотники, зайнялися пожежі. На відео, які поширили місцеві мешканці в мережі, чутно роботу російської ППО, а також світло від вибуху на горизонті.

За даними Андрія Коваленка, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. У пресслужбі російського Оперативного штабу заявили, що уламки дронів знайшли на території семи приватних будинків.

Зазначимо, у Словʼянську-на-Кубані розташований Слов'янський нафтопереробний завод, також відомий як «Слов'янськ Еко». У 2023 році НПЗ переробив 4,2 млн тонн нафти. У квітні 2024 року «Слов'янськ Еко» атакували дрони, через що завод частково призупинив роботу.

Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення та перехоплення 40 українських дронів, 34 з яких начебто знешкодили над територією Краснодарського краю.

Доповнено 12:14. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили про ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Слов'янськ Еко». За даними Генштабу, зафіксовані влучання дронів по території заводу та вибухи в районі НПЗ. За попередніми даними, внаслідок атаки уражені елементи установки первинної переробки нафти.