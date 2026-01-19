Генеральний штаб підтвердив ураження трьох обʼєктів росіян на окупованій території та в РФ

У ніч на 19 січня Сили оборони уразили російський склад безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині. Ураження підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Удару по складу БпЛА завдали в межах заходів зі зниження наступальних можливостей противника. Сили оборони атакували місце зберігання дронів підрозділу зі складу 144 мотострілецької дивізії російської армії в населеному пункті Новокраснянка на Луганщині. Селище розташоване на південь від Кремінної та Рубіжного.

Крім того, у пресслужбі Генштабу уточнили результати ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу, там уразили наливний термінал НПЗ. Нагадаємо, про атаку на цей завод Генштаб повідомив 31 грудня 2025 року.

Також військові підтвердили ураження дронами нафтобази «Осколнефтеснаб» у Бєлгородській області Росії. Генштаб повідомив про знищення одного та пошкодження шести резервуарів типу РВС-100.