Христина Дмитренко спробує допомогти України виграти медаль в біатлоні

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 11 лютого наші спортсмени змагатимуться у біатлоні, лижному двоборстві, гірськолижному та санному спорті.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 11 лютого:

11:00 – лижне двоборство (стрибки з трампліна; Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)

12:30 – гірськолижний спорт (супергігант; Дмитро Шеп’юк)

14:45 – лижне двоборство (гонка на 10 км; Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)

15:15 – біатлон (індивідуальна гонка на 15 км, жінки; Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик)

18:00 – санний спорт (двійки, жінки, перша спроба; Олена Стецків / Олександра Мох)

18:40 – санний спорт (двійки, чоловіки, перша спроба; Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура)

19:48 – санний спорт (двійки, жінки, друга спроба; Олена Стецків / Олександра Мох)

20:37 – санний спорт (двійки, чоловіки, друга спроба; Ігор Гой / Назарій Качмар, Даниїл Марціновський / Богдан Бабура)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).