Лубінець зазначив, що головне завдання — не допустити порушення прав Героя

Жодних рішень щодо обов’язкового повернення одноразової грошової допомоги у 15 млн грн родиною військового Назара Далецького, якого вважали загиблим, не ухвалювали. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, у вівторок, 10 лютого.

За словами Лубінця, родина отримала кошти законно, оскільки на момент виплати Назар Далецький вважався загиблим.

Омбудсман наголосив, що держава наразі не має чіткого механізму дій для таких ситуацій, коли родині виплачують допомогу за загибель військовослужбовця, а згодом він повертається з полону. Водночас жодних рішень про обовʼязкове повернення грошей державі у цьому випадку не приймали.

«Цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, які захищатимуть права Захисників і їхніх родин, а не створюватимуть додаткову травму», — зазначив Лубінець.

З огляду на складність ситуації Уповноважений ВР з прав людини повідомив, що надіслав запити до Міністерства оборони та Міністерства охорони здоровʼя для аналізу питання ДНК-експертиз з метою мінімізувати ризик подібних помилок у майбутньому. Також триває збір і аналіз усієї юридичної складової цієї справи.

Лубінець зазначив, що головним завданням зараз є недопустити порушення прав військового та його родини й забезпечити у цій ситуації справедливе рішення.

Нагадаємо, що 5 лютого з полону повернувся 46-річний боєць 24 бригади імені короля Данила Назар Далецький, хоч про його загибель повідомили ще у 2022 році. Захисник понад три роки перебував у полоні.

У вівторок, 10 лютого, на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмана на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родичі бійця 24 бригади Назара Делецького будуть змушені повернути одержані від держави виплати за загибель військового.