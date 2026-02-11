Рекорд українського фігуриста: медальний залік Олімпіади-2026 станом на 10 лютого
Аріана Фонтана стала першою спортсменкою в історії, яка здобула нагороди на шести Іграх поспіль
На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився четвертий змагальний день, в якому було розіграно 9 комплектів нагород у наступних видах спорту: біатлоні, гірських лижах, керлінгу, лижних перегонах, стрибках з трампліна, фристайлі та шорт-треці.
Українські спортсмени поки залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 10 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
У змішаній естафеті шорт-треку перемогу здобув квартет збірної Італії, який у фіналі А випередив команди Канади та Бельгії. 35-річна Аріана Фонтана стала першою спортсменкою в історії, яка здобула нагороди на шести Олімпіадах поспіль.
У жіночому сегменті лижних гонок весь п’єдестал окупували представниці Швеції – Лінн Сван, Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст. Одразу четверо українок брали участь у кваліфікації спринта, але фінішували нижче 30-го місця і не портапили у фінал: Анастасія Нікон посіла 59-ту сходинку, Софія Шкатула – 64-ту, Єлизавета Нопрієнко – 81-шу, а Дарина Мигаль – 83-тю.
У чоловічому спринті класичним стилем тріумфував норвезький лижник Йоганнес Клебо. Срібло здобув американець Бен Огден, а бронза у ще одного норвежця – Опстада Віке. У кваліфікації спринта взяли участь і двоє українців: Дмитро Драгун посів 60 місце, а Олександр Лісогор став 70-м.
У чоловічому сегменті фристайлу (слоупстайл) золото взяв норвежець Бірк Рууд. Американець Алекс Голл фінішував другим, а топ-3 закрив Лука Харрінгтон з Нової Зеландії.
У гірськолижному спорті серед жінок (командна комбінація) перемогу святкував австрійський дует Аріане Редлер/Катаріна Хубер. Срібло у Кіри Вайдле та Емми Айхер з Німеччини, а бронза у Жаклін Вайлз і Поли Мольцан зі США.
У біатлонній індивідуальній гонці найкращим став норвежець Йоган Олав Ботн. У трійку призерів також увійшли француз Ерік Перро та ще один норвежець Стурла Легрейд. Цікаво, що після здобуття першої в кар'єрі олімпійської медалі Легрейд несподівано розплакався й зізнався, що зрадив своїй коханій.
Дмитро Підручний став найкращим з українців, фінішувавши з трьома промахами 18-м. Віталій Мандзин посів 28 позицію (4 промахи), Антон Дудченко – 35-ту (1), Тарас Лесюк – 65-ту (4).
У жіночому сегменті санного спорту перемогла німкеня Юлія Таубіц. Срібло взяла латвійка Еліна Бота, а бронзу – американка Ешлі Фаркарсон. Українки Юліанна Туницька та Олена Смага посіли 18-те та 20-те місця відповідно.
У керлінгу (в міксті) чемпіонство виборола збірна Швеції, яка у фіналі здолала команду США. Бронзові медалі у доробку господарок змагань італійок.
У стрибках з трампліна (мікс) тріумфувала Словенія. За нею розсташувались Норвегія та Японія.
Варто згадати про особистий рекорд Кирила Марсака, який встановив 21-річний фігурист, набравши 86,89 балів у короткій програмі. Завдяки цьому він посів 11 місце і гарантував собі участь у довільній програмі (володарі олімпійських медалей визначаться за сумою двох виступів).
Після чотирьох днів Олімпіади у медальному заліку продовжує лідирувати збірна Норвегії з 6 золотими, 2 срібними та 4 бронзовими нагородами. За нею йдуть команди Німеччини та Швеції.
Медальний залік Олімпіади станом на 10 лютого
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Усього
|1
|Норвегія
|6
|2
|4
|12
|2
|Німеччина
|3
|4
|1
|6
|3
|Швеція
|3
|2
|1
|6
|4
|Швейцарія
|3
|1
|1
|5
|5
|США
|2
|3
|2
|7
|6
|Австрія
|2
|3
|0
|5
|7
|Італія
|2
|2
|7
|11
|8
|Японія
|2
|2
|4
|8
|9
|Франція
|1
|2
|0
|3
|10
|Нідерланди
|1
|1
|0
|2
|10
|Словенія
|1
|1
|0
|2
|10
|Чехія
|1
|1
|0
|2
|13
|Канада
|0
|1
|2
|3
|14
|Китай
|0
|1
|1
|2
|14
|Нова Зеландія
|0
|1
|1
|2
|14
|Південна Корея
|0
|1
|1
|2
|17
|Латвія
|0
|1
|0
|1
|17
|Польща
|0
|1
|0
|1
|19
|Бельгія
|0
|0
|1
|1
|19
|Болгарія
|0
|0
|1
|1
|Україна
|0
|0
|0
|0
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).