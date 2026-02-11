Кирило Марсак гарантував собі участь у довільній програмі

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився четвертий змагальний день, в якому було розіграно 9 комплектів нагород у наступних видах спорту: біатлоні, гірських лижах, керлінгу, лижних перегонах, стрибках з трампліна, фристайлі та шорт-треці.

Українські спортсмени поки залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 10 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У змішаній естафеті шорт-треку перемогу здобув квартет збірної Італії, який у фіналі А випередив команди Канади та Бельгії. 35-річна Аріана Фонтана стала першою спортсменкою в історії, яка здобула нагороди на шести Олімпіадах поспіль.

У жіночому сегменті лижних гонок весь п’єдестал окупували представниці Швеції – Лінн Сван, Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст. Одразу четверо українок брали участь у кваліфікації спринта, але фінішували нижче 30-го місця і не портапили у фінал: Анастасія Нікон посіла 59-ту сходинку, Софія Шкатула – 64-ту, Єлизавета Нопрієнко – 81-шу, а Дарина Мигаль – 83-тю.

У чоловічому спринті класичним стилем тріумфував норвезький лижник Йоганнес Клебо. Срібло здобув американець Бен Огден, а бронза у ще одного норвежця – Опстада Віке. У кваліфікації спринта взяли участь і двоє українців: Дмитро Драгун посів 60 місце, а Олександр Лісогор став 70-м.

У чоловічому сегменті фристайлу (слоупстайл) золото взяв норвежець Бірк Рууд. Американець Алекс Голл фінішував другим, а топ-3 закрив Лука Харрінгтон з Нової Зеландії.

У гірськолижному спорті серед жінок (командна комбінація) перемогу святкував австрійський дует Аріане Редлер/Катаріна Хубер. Срібло у Кіри Вайдле та Емми Айхер з Німеччини, а бронза у Жаклін Вайлз і Поли Мольцан зі США.

У біатлонній індивідуальній гонці найкращим став норвежець Йоган Олав Ботн. У трійку призерів також увійшли француз Ерік Перро та ще один норвежець Стурла Легрейд. Цікаво, що після здобуття першої в кар'єрі олімпійської медалі Легрейд несподівано розплакався й зізнався, що зрадив своїй коханій.

Дмитро Підручний став найкращим з українців, фінішувавши з трьома промахами 18-м. Віталій Мандзин посів 28 позицію (4 промахи), Антон Дудченко – 35-ту (1), Тарас Лесюк – 65-ту (4).

У жіночому сегменті санного спорту перемогла німкеня Юлія Таубіц. Срібло взяла латвійка Еліна Бота, а бронзу – американка Ешлі Фаркарсон. Українки Юліанна Туницька та Олена Смага посіли 18-те та 20-те місця відповідно.

У керлінгу (в міксті) чемпіонство виборола збірна Швеції, яка у фіналі здолала команду США. Бронзові медалі у доробку господарок змагань італійок.

У стрибках з трампліна (мікс) тріумфувала Словенія. За нею розсташувались Норвегія та Японія.

Варто згадати про особистий рекорд Кирила Марсака, який встановив 21-річний фігурист, набравши 86,89 балів у короткій програмі. Завдяки цьому він посів 11 місце і гарантував собі участь у довільній програмі (володарі олімпійських медалей визначаться за сумою двох виступів).

Після чотирьох днів Олімпіади у медальному заліку продовжує лідирувати збірна Норвегії з 6 золотими, 2 срібними та 4 бронзовими нагородами. За нею йдуть команди Німеччини та Швеції.

Медальний залік Олімпіади станом на 10 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 6 2 4 12 2 Німеччина 3 4 1 6 3 Швеція 3 2 1 6 4 Швейцарія 3 1 1 5 5 США 2 3 2 7 6 Австрія 2 3 0 5 7 Італія 2 2 7 11 8 Японія 2 2 4 8 9 Франція 1 2 0 3 10 Нідерланди 1 1 0 2 10 Словенія 1 1 0 2 10 Чехія 1 1 0 2 13 Канада 0 1 2 3 14 Китай 0 1 1 2 14 Нова Зеландія 0 1 1 2 14 Південна Корея 0 1 1 2 17 Латвія 0 1 0 1 17 Польща 0 1 0 1 19 Бельгія 0 0 1 1 19 Болгарія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).