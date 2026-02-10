У межах міжнародної кампанії #SaveUkrainianChildren наліпки розмістили у знакових локаціях Мілана та Кортіна-д’Ампеццо

Українські та італійські активісти розклеїли в Італії сотні наліпок із зображенням президента РФ Владіміра Путіна та написом про його розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Акцію провели з нагоди старту 25-х Зимових Олімпійських ігор та присвятили протесту проти допуску російських і білоруських спортсменів до змагань.

Ініціаторами виступили спільнота «Армія громад України» (Communities Army of Ukraine) спільно з італійськими громадськими асоціаціями та українськими активістами в Італії. У межах міжнародної кампанії #SaveUkrainianChildren наліпки розмістили у знакових локаціях Мілана та Кортіна-д’Ампеццо, де перебувають спортсмени, офіційні делегації та вболівальники з різних країн.

Наліпки клеїли у людних місцях, щоб якомога більше пішоходів їх побачили

Зокрема, наліпки з написом «Розшукується Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за воєнні злочини в Україні» з’явилися на будівлі російського консульства в Мілані, поблизу театру La Scala та неподалік мерії міста.

Організатори заявляють, що їхня мета – нагадати міжнародній спільноті про війну, що триває в Україні та відповідальність за злочин агресії.

«Світова спільнота починає забувати про війну, яка триває практично поруч з Італією. Щодня в Україні гинуть люди, зокрема діти. Олімпійські стадіони не можуть бути місцем забуття і байдужості», – наголосили співзасновник «Армії громад України», стріт-арт художник Андрій Єрмоленко та голова організації Дмитро Василенко.

Активісти наголошують, що без реальної юридичної відповідальності агресія ризикує стати «нормою», а повернення держави-агресора на міжнародні спортивні арени – небезпечним сигналом безкарності.

За їхніми словами, на міжнародному рівні вже створено спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, однак він поки що не запрацював повноцінно, а винні у розв’язанні війни не постали перед судом.

Цьогоріч до участі в Олімпійських іграх допущено 13 російських і 7 білоруських спортсменів, які виступають під так званими нейтральними прапорами.

Окрім цього, «Армія громад України» разом зі Світовим конгресом українців та International Center for Ukrainian Victory готують глобальну кампанію #LightWillWinOverDarkness, приурочену до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2025 році до подібних акцій долучилися 700 міст у 78 країнах світу. Організатори заявляють про намір розширити міжнародну мобілізацію цього року.