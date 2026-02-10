Вбивство сталося в квартирі на вул. Богдана Хмельницького,38

У Львові 42-річний військовослужбовець, який перебуває СЗЧ, під час застілля вбив свого 37-річного знайомого.

Як повідомили в поліції Львівщини, трагічний інцидент стався 7 лютого в квартирі одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького у центрі Львова. Між двома знайомими львів’янами під час застілля виник раптовий конфлікт. У результаті 42-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ, завдав 37-річному товаришу декілька ударів гострим предметом, ймовірно, ножем.

Унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. Про трагедію повідомила сестра загиблого, яка прийшла до брата в гості та знайшла його мертвим.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного у вбивстві. Йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121 ККУ). Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.