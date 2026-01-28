Кілера, підозрюваного у вбивстві мера Сімеїза, затримали у Львові

У середу, 28 січня, у Львові поліцейські затримали підозрюваного в умисному вбивстві мера кримського селища Сімеїз Кирила Костенка, яке сталося у лютому 2013 року. За даними правоохоронців, кілером виявився неодноразово судимий 46-річний уродженець Львівщини. Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.

«Після відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження правоохоронцям вдалося встановити місце перебування підозрюваного. 28 січня 2026 року його затримано у місті Львові», – йдеться в повідомлені ОГП.

За версією правоохоронців, нападник заздалегідь відстежував маршрут і графік потерпілого, підготував вогнепальну зброю та транспорт. Злочин було вчинено вранці поблизу будівлі селищної ради у громадському місці. Після нападу кілер намагався знищити докази та тимчасово виїхав за межі України. Згодом поліцейські виявили спалений транспортний засіб зі зброєю всередині, на якому злочинець скоїв розстріл потерпілого.

Справа відкрита за фактом умисного вбивства, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними ZAXID.NET, за підозрою у вбивстві мера Сімеїза затримали Дениса Огороднікова. У 2021 році поліція повідомляла про його затримання. В Офісі генпрокурора уточнили ZAXID.NET, що тоді згаданого фігуранта затримували та судили за інші злочини – зберігання зброї та підробку документів. Метаріали справи щодо вбивства мера Сімеїза були втрачені після російської окупації Криму, але згодом прокурори справу відновили.

Вбивство трапилося 26 лютого 2013 року. Зранку невідомі з автоматичної зброї розстріляли автомобіль мера південно-кримського курортного містечка Сімеїз Кирила Костенка. Внаслідок обстрілу 40-річний Кирило Костенко отримав чотири вогнепальні поранення у голову й помер на місці. Спалений автомобіль ВАЗ 2101, що належав імовірним убивцям, та зброю згодом виявили неподалік місця злочину в горах Криму.