26 травня 2023 року Олексій Тандир збив на блокпості нацгвардійця

Колишньому судді Олексію Тандиру, якого обвинувачують у смертельному наїзді на нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості у травні 2023 року, суд дозволив вийти з СІЗО під заставу в 119 млн грн. Про це у середу, 28 січня, повідомив кореспондент «Бабеля» із зали суду.

Під час засідання представник потерпілого Павло Теслюк наполягав на заставі у розмірі 100 млн грн, а прокурор просив залишити запобіжний захід без змін.

Проте після призначення застави Тандир заявив, що не має можливості внести таку суму. Після оголошення рішення його повернули до слідчого ізолятора.

Справа Олексія Тандира

26 травня 2023 року Олексій Тандир збив на блокпості в Києві 23-річного солдата строкової служби Нацгвардії. Суддя мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на місці події, тому біологічні зразки в нього взяли примусово наступного дня. Експертиза довела, що він перебував за кермом пʼяним. Ще одна експертиза встановила, що він їхав зі швидкістю 100 км/годину. На момент скоєння ДТП Тандир обіймав посаду судді Макарівського райсуду Київщини.

28 травня суд обрав для Олексія Тандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

20 листопада родина загиблого нацгвардійця подала до суду заяву про арешт майна Олексія Тандира. Однак підозрюваний в перерві між судовими засіданнями встиг розлучитися з дружиною та поділити майно.

Після понад двох років тримання під вартою Тандир відсудив в України 2 100 євро компенсації. Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що українські суди неправомірно продовжували його арешт без альтернативи застави та не розглядали інші запобіжні заходи.