Тандира звільнили в медах положення Конституції про неналежну поведінку суддів

Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського райсуду Київщини Олексія Тандира, який, перебуваючи напідпитку, вчинив смертельну ДТП на блокпості у Києві. З вини судді загинув 23-річний нацгвардієць.

Про звільнення Олексія Тандира повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя у вівторок, 6 серпня. Тандира звільнили на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України, який визначає вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді підставою для звільнення судді.

Нагадаємо, у 26 травня 2023 року Олексій Тандир, перебуваючи у стані сп’яніння, збив на блокпості у Києві 23-річного солдата строкової служби Нацгвардії. Після скоєння ДТП суддя відмовився проводити огляд на стан сп’яніння, а згодом намагався сфальсифікувати експертизу, яка все ж довела, що він перебував п’яним за кермом.

Раніше Тандир допомагав уникнути відповідальності іншому судді, який також зчинив ДТП. Аналітичний центр Dejure повідомив, що у 2021 році Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за спричинення ДТП. За п'яне водіння Усатову допоміг уникнути покарання суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець.

У день ДТП Тандиру повідомили про підозру, а 28 травня заарештували без права застави. Вже в червні Вища рада правосуддя тимчасово позбавила Олексія Тандира суддівських повноважень.

20 листопада 2023 року родина загиблого нацгвардійця подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.

У січні 2024 року розгляд справи проти судді призупинили майже на місяць. Прокуратура певний час не надавала необхідних документів, а законом встановлено 30-денний термін на складання висновку по справі. Саліхов пояснив, що має йти у відпустку і не встигне опрацювати потрібні документи. Перед засіданням до Саліхова надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира про бажання долучитися до розгляду скарги. Справу поновили в лютому 2024 року.

До слова, 6 серпня Вища рада правосуддя також звільнила з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду скандального Всеволода Князєва, підозрюваного у масштабному хабарництві.