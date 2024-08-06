Всеволода Князєва підозрюють в одержані хабаря у розмірі 2,7 млн доларів

У вівторок, 6 серпня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Всеволода Князєва, якого підозрюють у мільйонному хабарництві, з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі ВПР.

Зазначається, що таке рішення ВПР ухвалило у зв’язку з «вчиненням істотного дисциплінарного проступку».

«6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України», – йдеться у повідомленні ВПР.

За це рішення проголосували 13 членів ВРП, проти – 0.

Що відомо про справу Всеволода Князєва

16 травня 2023 року тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі в 2,7 млн доларів. За ці гроші суддя ухвалив рішення на користь олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов’язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, які уклали 20 років тому. 19 травня 2023 року Всеволода Князєва арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 107 млн грн. Надалі розмір застави для Всеволода Князєва постійно зменшували. 31 січня 2024 року за Князєва внесли заставу у розмірі 18 млн грн і він вийшов з-під арешту. 27 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд зняв з колишнього голови Верховного Суду електронний браслет стеження, оскільки Князєв скаржився, що має алергію на пристрій.

10 липня одразу кілька українських ЗМІ повідомили, що Всеволода Князєва затримали біля румунського кордону у селі Солотвино на Закарпатті. Своєю чергою адвокат Князєва Іван Староста заявив «Суспільному», що його підопічного не затримували, а лише перевірили документи та зʼясували мету приїзду в прикордонну зону. За словами адвоката, Князєв прибув на Закарпаття з метою оздоровлення в одному із санаторіїв.