Олексія Тандира підозрюють у вчинені смертельної ДТП

У середу, 14 лютого, Вища рада правосуддя поновила розгляд дисциплінарної справи проти судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості в Києві. Про це повідомили на офіційній сторінці ВРП.

Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира 31 січня 2024 року. Тоді, за словами члена Ради Віталія Саліхова, пропозицію про призупинення розгляду дисциплінарної скарги він висунув через те, що не встигає скласти висновок по справі. Прокуратура певний час не надавала необхідних документів, а законом встановлено 30-денний термін на складання висновку по справі. Саліхов пояснив, що має йти у відпустку і не встигне опрацювати потрібні документи.

Перед засіданням до Саліхова надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира про бажання долучитися до розгляду скарги. Однак, за словами члена Вищої ради правосуддя, він не міг зробити висновок, бо не ознайомився з отриманими матеріалами.

Дисциплінарну справу проти судді Тандира відкрили 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельної ДТП.

Нагадаємо, 27 травня минулого року Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він у ніч проти 26 травня на смерть збив 23-річного нацгвардійця. Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині, батько трьох дітей, загинув на місці.

Відомо, що родина загиблого 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.